В епизод 32 на "Ергенът" 5 Татяна Иванова направи показно по достойнство. С думите, че е извървяла своите пет крачки, но не е видяла Крис да идва към нея, тя отказа розата и си тръгна с високо вдигната глава. Тя и още три дами напуснаха имението на любовта, за да продължат да търсят любовта извън предаването. 37-годишната предприемачка споделя повече интересни подробности от живота в ексклузивно интервю за LadyZone.bg

Коя е Татяна?

Припомняме, че тя е разведена от 5 години и оттогава не е била във връзка. Била е в отношения с американец, който е живял в България. Връзката им обаче ѝ е донесла предимно разочарования.

Има дъщеря на 8 години. Болката, която бившият ѝ партньор ѝ е причинил, ѝ е помогнала да се изгради като силна личност и да се превърне в жената, която е сега. Тя смята, че е готова отново да мине по пътя на брака, и търси зрял партньор, с когото да действат не толкова емоционално, колкото осъзнато.

За Татяна е важно мъжът до нея да приема детето ѝ, което е основен приоритет в нейния живот.

При влизането си в романтичното риалити тя дава заявка, че влиза в „Ергенът“ за Кристиян. Двамата обаче не успяха да прекарат достатъчно време заедно, за да задълбочат отношенията си. Именно това и факта, че се открои една ясна фаворитка на Крис, я накара тя да си тръгне по желание, като не прие предложената от него роза на церемонията.

Татяна след приключението "Ергенът"

За първата си работа тя си спомня, че е похарчила първата си заплата за чифт високи токчета, разбира се! Тя започва да работи от малка като сервитьорка, като за ученическите си години не иска да споделя прекалено много, за да не "дава идеи" на дъщеря си, както се пошегува в интервюто ни. Въпреки това признава, че е бягала от час.

Първата ѝ целувка е на 14-годишна възраст.

За абитуриентския си бал, Татяна сподели, че абсолютно не съжалява за нищо, особено за избора си на тоалет - бална рокля в червено, любимият ѝ цвят.

Предприемачката не крие, че се е сблъсквала с множество трудности към момента, но най-голямата е загубата на близък човек.

Какво още ни сподели тя - вижте в следващото видео.