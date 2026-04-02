Да бъдеш по-възрастна жена в свят, който буквално боготвори младостта, е само по себе си предизвикателство. А да направиш смелата крачка да участваш в риалити формат като „Ергенът“, наближавайки 40-тте години - и да се конкуриращ с значително по-млади жени, изисква не просто увереност. Изисква характер, самопознание и вътрешна сила.

Това са качества, които Татяна показа, че притежава. Тя може и да е най-възрастната участничка в сезон 5 на романтичното риалити, но по нищо не отстъпва на по-младите си конкурентки.

Дори напротив – в редица отношения именно възрастта е нейно предимство. Защото Татяна вече отлично знае коя е, какво иска и какви компромиси не би направила. Има житейски опит и емоционална зрялост, които ѝ позволяват да влезе в подобен формат със стабилност и увереност.

Татяна явно заяви интереса си към Кристиян – и за кратко успя да се превърна в една от неговите фаворитки. Очевидно за ергена не е пречка факта, че Татяна е с няколко години от него, нито пък, че е разведена и има дете.

Преди всичко горда майка

Татяна е майка на 8-годишна дъщеря – която е от първия ѝ и единствения брак до момента. Оказва се, че тази връзка е оставила силно разочарование у участничката в „Ергенът“ – самата тя слага край и днес отглежда сама своето дете.

Майка и дъщеря обичат да прекарват времето си заедно и дори споделят редица лични моменти в социалните мрежи.

Наскоро Татяна сподели сладко видео в Instagram профила си – тя е пред огледалото и поставя изкусително червило на устните си. Непосредствено зад нея е застанала дъщерята и внимателно наблюдава движенията на своята майка. И заявява: „Вече съм голяма. Искам и аз червило“.

Татяна първоначално реагира с учудена физиономия, след което се подсмихва лукаво. И само секунди по-късно разбираме защо – лицето на момичето е обсипано с целувки. Защото тя все още малкото момиче на мама.

И още куп са нещата, които Татяна споделя пред последователите си – моментите, в които изпраща дъщеря си на първия учебен ден, разходките им сред природата и забавленията край морето.

Как премина неочакваната сватбена церемония между Крис, Татяна и останалите участнички в епизод 22 на "Ергенът"

