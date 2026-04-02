В "Ергенът 5" фаворитките се сменят, ергените внимателно наблюдават, а срещите стават все по-вълнуващи! Изключение не прави и епизод 22 на романтичното риалити. Нещата, които се случиха отново развълнуваха както участници, така и зрители.

Ето какво точно се случи в епизода.

Срещата между Стоян и Мария

Стоян и Мария прекараха време заедно, а синеокия брокер се впечатли изключително много от нейния шарен тоалет. Двамата се преоткриха един друг и видимо се забавляваха.

Едно нещо направи силно впечатление на Стоян – и това бе и пъстрият, екзотичен тоалет на неговата дама. Съвсем в тон с обстановката – слънчев остров, горещи температури и много страст, Мария беше заложила на сладък, цветен аутфит.

Мартина и Любомира

След появата на Мартина и Любомира, нещата в имението определено не са същите. Отношението към на двете момичетата е доста противоречиво от страна на останалите участнички. Така се породиха редица коментари относно появата им – а основният въпрос е защо влизат в предаването за втори път, след като веднъж вече не са успели да намерят любовта.

Мартина влезе и веднага забелязахме някои уплашени погледи на останалите дами в имението. Особено раздразнена бе Елеонора, тъй като Марти видимо се насочи към „нейния“ ерген - Крис.

Обсъждането продължи и към Любомира, след като Алия ѝ зададе няколко директни въпроси и всички момичетата се досетиха, че тя е влязла за Марин. Все пак, самата Любомира откровено сподели, че Марин й напомня на Виктор, с когото за съжаление тя не успя да задържи връзката си след финала на миналогодишното предаване.

Симона „заряза“ Стоян

Журналистката Симона бе убедена, че много харесва синеокия брокер, но изведнъж тези чувства се промениха и тя се насочи директно към Крис. Това, разбира се, изненада другите момичета в имението.

Аргументите ѝ бяха, че Стоян се държе с нея приятелски и че самата тя „не го усеща“.

Неочаквана двойка – Марин и Любомира

Марин и Любомира започнаха все повече да скъсяват дистанцията помежду си. "Не виждам нито един червен флаг в Любомира", категоричен е Марин. Дали това ще остане така обаче?

Двамата значително си пасват - комуникацията им върви с лекота, погледите им са любопитни, а дистанцията бързо се скъсява. Започват да си споделят все повече и да се радват на взаимната си компания. В крайна сметка, Бубето си призна, че приликата на Марин с Виктор е минимална и това няма да бъде фактор в отношенията им.

Сватбената церемония на Крис

Крис покани на специална среща част от своите фаворитки в "Ергенът" 5 - импровизирана сватба, със специална фотосесия за завършек. За целта на момичетата бяха подбрани уникални булчински рокли.

Четирите дами буквално блестяха в красивите бели рокли. Мартина с ефирна и изключително елегантна, идеално пасваща на стила ѝ. Елеонора – с множество елементи, които идеално пасват на дръзкия ѝ характер. Доника – изчистена и изискана, а роклята на Татяна пасна перфектно на нейната категорична и балансирана личност.

