Крис покани на специална среща някои от своите фаворитки в "Ергенът" 5 - импровизирана сватба, със сватбена фотосесия за завършек. За целта на момичетата бяха подбрани уникални булчински рокли, но коя е най-красива?

Роклята на Мартина

Мартина моментално се влюби в роклята си - бяла, ефирна и изключително елеганта, точно като за нея! С деликатни цвета в горната част, булчинската рокля изглеждаше като истинско бижу. Освен това - по всичко си личеше, че и Крис харесва модното бижу.

Роклята на Елеонора

Отново къса бяла рокля, но със съвсем различно настроение! С много повече елементи, тя придава разчупен вид на тоалета. Пасва идеално на дръзкия характер на Елеонора и смелото й сърце.

Роклята на Доника

Типично за изисканата, но и умерена персона на Доника - тази рокля подхожда страхотно на характера й. Изчистена, но изискана. Къса, но със стил и безупречна елегатност. Перфектно се съчетава с дългите й тъмни коси.

Роклята на Татяна

Руса кукла! Татяна е стилна, категорична и балансирана личност. Точно такава беше и избраната за нея булчинска рокля. Съчетава се идеално с визията й по принцип и с нейното женствено, секси излъчване.