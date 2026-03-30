Добре познатитите на зрителите - Мартина и Любомира от предишния сезон на романтичното предаване - "Ергенът", се впуснаха отново в любовното приключение! Двете момичета влязоха в предаването за втори път, твърдейки, че продължават да търсят любовта, която за съжаление не успяха да открият преди година.

Но вярваме ли им?

Много от хората, които следят внимателно предаването и са запознати с историята на всеки участник, са убедени, че Любомира и Мартина не са пристигнали в любима Шри Ланка заради любов. Зрители смятат, че момичетата търсят още по-голяма популярност с цел разрастване на Инстаграм аудиторията си и успешна инфлуенсърска кариера.

За слава или за любов?

Любомира, по-известна като Бубето, успя да се влюби в предишния сезон на "Ергенът", но за съжаление бързо след завръщането в реалността, връзката й с Виктор приключи. Макар и наранена, тя е сигурна, че ще открие любовта и е готова на всичко, за да я срещна. Дори и да влезе в предаването отново. Насочва се към Марин, за когото дори споделя, че й напомня на Виктор. Дали търси любовта или по-скоро нещо друго - предстои да разберем.

Снимка: Филип Станчев

Мартина - екзотичната, предизвикателна красавица, която се влюби в Мартин, а той избра Даниела. Всички си спомняме колко много страдаше Мартина. Искрено увличена по Мартин Елвиса, тя до последно се надяваше той да избере нея, но уви, неговите чувства към Даниела Рупецова бяха по-силни от всичко в онзи момент. Разочарована и с етикет "втори избор", Мартина преглътна обидата и си тръгна с гордо вдигната глава. Дали обаче сега отново влиза в предаването, за да намери истинска любов?

Вие как мислите? Искрени ли са момичетата? Гласувайте в анкетата ни по-долу.

За любов ли са влезли наистина Мартина и Любомира в "Ергенът" 5 Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER