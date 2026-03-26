Още с влизането си в имението на любовта в „Ергенът“ 5 новите попълнения – Мартина и Любомира – бързо усещат, че атмосферата далеч не е толкова спокойна, колкото изглежда. Напрежението витае във въздуха, а най-интересното… никой не иска да говори открито.

„Кажи сега какво става, защото тука като гледам никой не иска да изплюе камъчето“, започна разговора Мартина.

Оказва се, че и двете имат едно и също усещане – липса на искреност и много недоизказани неща. Любомира дори подозира нещо повече:

„Аз подозирам, че може би е имало целувки между някои от тях.“

И се оказва, че не е съвсем далеч от истината.

Мартина не крие, че е успяла да „разчете“ ситуацията след играта, която игра вчера с тримата ергени:

„Аз съответно разбрах, че Крис и Марин са имали вече първа целувка, а Стоян - не.“

Тази информация хвърля нова светлина върху поведението на някои от момичетата, които вече се заявяват доста по-категорично. И тук идва ключовият въпрос – дали една целувка в риалитито „Ергенът“ вече означава нещо сериозно?

Снимка: Филип Станчев

И двете остават скептични към бързото „маркиране на територия“:

„Има още 20 жени. Това е малко... действа на психиката ти - „Аз съм избраната едва ли не и няма други.“

Според тях подобно поведение може да е стратегия – начин да се повлияе на останалите и да се създаде предимство.

Мартина не крие, че е усетила специално отношение от страна на Крис:

„Крис се видя доста, че прояви интерес към мен. Вечерята ни мина много хубаво, неусетно.“

Любомира пък разкрива любопитен детайл за поведението на Стоян:

„Аз им казах: „Момичета, той си е затворил сергията“... И Мартина пристига, и сергията рязко отваря!“

Явно появата на Мартина е разклатила първоначалните му намерения, което допълнително обърква останалите момичета.

Мартина ѝ разказа за предизвикателство, което остави всички без думи в епизод 19, а именно, когато Стоян влезе чисто гол в басейна. Тя сподели на приятелката си от предходния сезон, че е хвърлила поглед към нещо интересно, когато го е... завивала с кърпата.

„Ами, добре е“, пошегува се тя.

Според Мартина напрежението тепърва ще расте:

„Смятам, че на пяна партито Стоян ще бъде леко притиснат. 100% ще го нападнат!“

Ясно е едно – балансът в имението е разклатен, а новите момичета не само наблюдават, но и бързо се ориентират в играта. И докато някои вече разменят целувки, други тепърва ще доказват дали чувствата им са истински... или просто част от стратегията - предстои да видим.

