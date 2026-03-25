По време на предизвикателната игра в "Ергенът" 5, която тримата ергени и Мартина играха, Стоян получи една меко казано провокативна задача. Трябваше да влезе гол в басейна! И го направи! А Мартина остана без дъх при гледката...

Стоян се съблича, Мартина се увлича!

Мартина отправи предизвикателство към ергена Стоян да влезе гол в басейна, а той от своя страна демонстрира доста сериозна смелост и реши да го направи. С типичния си артистизъм, непринуденост и харизма - синеокият брокер не се и замисли, а набързо скочи в студените води. Той се съблече и побягна светкавично към басейна, а Мартина и ергените останаха без думи.

Красавицата беше изключително впечатлена от дързостта и смелостта на Стоян. Тя не скри възхищението си, дори напротив - ясно му го показа, като му занесе кърпа,с която го зави и го поздрави. По всичко си личеше, че при вида да голото му, стегнато, здраво тяло, изкусителката Мартина трудно би устояла... Припомняме, че и малко преди ситуацията с басейна, Стоян я целуна нежно по врата, а това със сигурност е събудило искрата у нея.

Дали наистина е впечатлена Мартина и ще се влюби ли в Стоян - гласувайте в анкетата ни по-долу.

Ще се влюби ли Мартина в Стоян? Да 0

Не 0 Резултати Гласувай

