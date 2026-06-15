На 15 юни светът на киното, музиката и поп културата отбелязва рождения ден на три добре познати личности – Мона Гочева, Ice Cube и Кортни Кокс. Те са различни като стил и творчество, но обединени от това, че са оставили ярка следа в своите области. Родените на тази дата са представители на зодиакалния знак Близнаци.

Мона Гочева е позната на българската публика като талантлива и харизматична личност, свързвана с медийни и обществени изяви. С присъствие, което не остава незабелязано, тя продължава да привлича интерес и внимание с професионалния си път и публичен образ. Първоначално става популярна не като инфлуенсър, а като участничка в музикалното риалити шоу „Music Idol“, където достига до полуфиналите и прави първи по-сериозен пробив пред широката публика.

Истинската ѝ разпознаваемост обаче идва малко по-късно, когато се включва в тийн сериала „Революция Z“, който я утвърждава като познато лице сред младата аудитория и ѝ носи по-широка популярност в България.

Американският рапър, актьор и продуцент Ice Cube е сред най-влиятелните фигури в хип-хопа. Започвайки кариерата си като част от N.W.A, той се утвърждава като солов изпълнител и холивудска звезда с роли в хитови продукции като „Friday“ и „Barbershop“. Днес той остава символ на социално ангажирана музика и силно екранно присъствие.

Снимка: Getty Images

Кортни Кокс добива световна слава с ролята си на Моника Гелър в култовия сериал „Приятели“. Освен телевизионната си кариера, тя участва и в хорър поредицата „Scream“, като се утвърждава като една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение.

Снимка: Getty Images

Рожденият ден на тези три личности показва колко разнообразен може да бъде талантът – от българската публична сцена, през музикалната революция на хип-хопа, до емблематичните роли в световното кино и телевизия.

Мона и Радо Гочеви в предаването "Преди обед" - вижте в следващото видео.