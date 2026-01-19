Инфлуенсърката Мона Гочева превърна празника на своя първороден син в истинска приказка. Малкият Никола навърши 7 години, а вълнението в семейството започна още от предната вечер.

Актрисата разкри как подготвя голямата изненада в няколко кадъра. Тя изчакала малкият Никола да заспи дълбоко, преди да се заеме с декорацията. Мона надува десетки балони, като акцентът е огромен балон във формата на цифрата седем.

В емоционално видео Мона Гочева споделя, че за нея започва най-любимата й седмица от цялата година. Тя отбеляза специалната връзка между нейните деца – Никола, който се е родил на този ден преди 7 години, и сестра му - малката Леа, която се появява точно четири години и четири дни след баткото. Актрисата изрази своята дълбока благодарност за всеки споделен ден и си пожела най-важното – да бъдат здрави и винаги заедно.

Семейството на Мона и Радослав Гочеви

Мона Гочева и нейният партньор, операторът Радослав Гочев, са заедно от над 10 години. Двамата сключиха брак през лятото на 2017 година. Семейството им се радва на две прекрасни деца. Първородният им син Никола, който вече е на 7, беше последван от малката Леа, която се роди в началото на 2023 година. Четиримата често споделят своите пътешествия и забавни моменти в социалните мрежи, вдъхновявайки хиляди последователи.

В своя профил в социалните мрежи Мона споделя кадри от миналото, които показват порасналото й коремче по време на двете бременности.

Снимка: instagram.com/monagocheff

„Тогава треперех от вълнение преди големия ден. Днес треперя от щастие, броейки часовете до рождените дни на двете ми деца“, пише тя.

