Популярното семейство на Мона и Радослав Гочев отново ни потопи в свят на магия и приказки! Актрисата и инфлуенсърка и малката си дъщеричка Леа се превъплъщават в любими герои от класически филмчета на „Дисни“ по повод детски рожден ден.

Снимките, които Мона публикува в своя Instagram профил, показват Мона в целия блясък на Пепеляшка. Актрисата е облечена в емблематичната бална рокля на принцесата – светлосиня, подарена й от нейната Фея-Кръстница. Точно като в класическата приказка, Мона е с прибрана коса, завършвайки по този начин перфектно визията, с която Пепеляшка отива на бала.

Мона Гочев и Леа

Разбира се, приказната трансформация не би била пълна без малката й половинка. Леа, която се роди на 23 януари 2023 г. точно в 12:00 ч., е не по-малко очарователна. Дъщерята на Мона е облечена в бяла рокля, влизайки в образа на нежна принцеса, готова да се потопи в света на „Дисни“ магията.

Припомняме, че раждането на Леа беше със секцио, като до Мона през целия процес е бил и щастливият татко Радослав Гочев.

Рожден ден в духа на „Дисни“

Мона и Леа са били специални гости на детско парти с тематика, посветена на вечните „Дисни“ истории. Освен присъствието на Пепеляшка и нейната малка принцеса, тематиката на тържеството включва и други любими филми като „Красавицата и Звярът“ и „Малката русалка“. Тортата за празника е на три етажа и върху нея има минималистични фигурки на Красавицата, Звяра и Пепеляшка.

