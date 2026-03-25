След неочакваната поява на Мартина в "Ергенът" 5, тримата ергени - Крис, Марин и Стоян бяха видимо доволни. Те харесаха участничката и побързаха да я опознаят и да се сближат с нея.

Става горещо - истина или предизвикателство?

Играта загрубя - буквално. Тримата ергени и новата участничка Мартина, добре позната от предишния сезон на предаването, трябваше да играят на интересна игра - "Истина или предизвикателство". С цел опознаване и сближаване, въпросите бяха изключително пикантни, а участниците - готови да разкрият цялата истина.

Когато дойде ред на въпросите на сексуална тематика, Мартина бе попитана дали някога е правила тройка, а тя от своя страна отговори с категорично не. Крис и Марин пък побързаха откровено да си признаят, че са експерементирали в тази посока преди години и това никак не ги притеснява.

Малко по-късно, на въпроса дали се е целувала на първа среща, Мартина отново заяви, че не го е правила. Дали Крис, Марин и Стоян и повярваха обаче? Определено не! Марин дори директно изказа своите съмнения относно отговора на изкусителката. Ергение коментираха помежду си, че това няма как да е вярно, а Марти се опитваше да ги убеди в искреността си.

Горещата игра разкри неподозирани подробности с интимен характер, които зрителите не са предполагали за ергените, а какво още споделиха те - вижте във видеото най-отгоре.

