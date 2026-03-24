Колкото и изненадани да са тримата ергени от появата на Мартин, още по-изненадани са момичетата. Докато разпускат край басейна в имението на любовта, наслаждавайки се на топлите слънчеви лъчи и освежаващите напитки, се появява ексцентричният участник от сезон 4 на романтичното риалити.

„Мартин влиза“, възкликва недоумяващо Симона.

А самия Мартин, с типичната си самоуверена усмивка се обръща към участничките: „Момичета, вие да не мислите, че ще се съберете в Шри Ланка и аз няма да дойда да видя какво става?“

Те приемат думите му със смях и го поздравяват с „Добре дошъл“.

„Аз знам, че с него ще бъде много забавно“, казва Мария. И се оказва права – внезапоно се появяват се сервитьори, които носят на големи подноси свежи коктейли.

Снимка: Филип Станчев

Цветелина Велева, наблюдавайки ситуацията, отсича: „Откакто съм тук, за първи път усещам мъжка енергия.“ И допълва, че винаги е симпатизирала на Мартин – още от участието му в предния сезон на шоуто, както и че ще бъде щастлива, ако той остана по-дълго сред тях.

Следват наздравици, шеги и закачки. По всичко изглежда, че дамите изключително много се забавляват в компанията на Мартин. И остават разочаровани, когато разбират, че всъщност той не е „четвъртият ерген“.

Още редица любопитни забавни моменти се случиха между неочаквания гост в имението и момичетата. Повече – гледайте във видеото:

