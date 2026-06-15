Джъстин Трюдо не закъсня с реакция на критиките, след като пропусна първия мач на Канада от Световното първенство по футбол 2026, за да присътва на специалното музикално изпълнение на Кейти Пери в САЩ.

„Понякога задълженията на подкрепящото и грижовно гадже изискват това. Но знаете за кого стискам палци да спечели купата“,

Тези думи написа самият Трюдо в социалните мрежи, като към тях прибави и емотикона - символ на канадското знаме. Откриващите мачове в Торонто и Лос Анджелис се проведоха само няколко часа един след друг. Камерите уловиха момента, в който Кейти Пери слезе от сцената и поздрави Трюдо с целувка. По време на срещата двамата неведнъж бяха показвани по телевизията, докато пият бира заедно и демонстрират непринудена, искрена близост.

В социалните мрежи обаче реакциите на част от канадците бяха остри. Потребител от Торонто определи постъпката като „крайно непристойна от негова страна“. Други нарекоха Трюдо „предател“ и „измамник“, след като видеоклиповете от събитието започнаха да се разпространяват масово онлайн. Бившият премиер пропусна равенството 1:1 между Канада и Босна и Херцеговина в Торонто, започнало в 15:00 часа местно време в петък. Вместо това той присъства на двубоя между САЩ и Парагвай в Лос Анджелис, който започна в 21:00 часа и завърши с победа на американците с 4:1.

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Кати Пери участва в церемонията по откриването на първия мач от Световното първенство в САЩ, като изпълни песента Wonder от албума си 143, издаден през 2024 г. Преди изявата си певицата сподели пред списание People, че е обмисляла да изпълни някой от най-големите си хитове, сред които California Gurls, Teenage Dream, Firework и E.T., но в крайна сметка е избрала по-малко познатата Wonder, тъй като според нея тя е „много подходяща за церемониална песен в подобен момент“. Джъстин Трюдо и Кейти Пери обявиха публично връзката си през 2025г. Двамата официално потвърдиха връзката си през декември същата година с публикация в Инстаграм.