Световноизвестната американска певица Кейти Пери имаше централна роля в церемонията за началото на мачовете на американска земя от 23-тото Световно първенство по футбол, на което САЩ са съдомакини заедно с Мексико и Канада.

Пери изпя своя хит "Чудо" (Wonder) заедно с 10-годишния норвежки изпълнител и композитор Тиус Лука на стадион "СоФай" в предградието на Лос Анджелис - Ингълууд, в американския щат Калифорния.

Церемонията, в която участие взеха и ЛИСА, Анита, Тайла, Фючър и Рема, предшестваше първия мач на САЩ от Група D - срещу Парагвай.

На трибуните бяха холивудската звезда Том Круз и неговият близък приятел - символът на английския футбол сър Дейвид Бекъм, заедно със своята съпруга - певицата и моделиерка Виктория.

Преди да заеме мястото си на "СоФай", Бекъм се сдоби със звезда в холивудската Алея на славата. За разлика от традиционните церемонии не бе разпънат червен, а зелен килим - по подобие на тревата на футболния терен, отбеляза агенция Ройтерс.

Кейти Пери – от религиозното момиче от Калифорния до една от най-големите поп звезди на XXI век

Малко изпълнители са успявали да променят съвременната поп музика така, както го направи Кейти Пери. Със своята ярка визия, запомнящи се хитове и способност да превръща всяка песен в глобално събитие, тя се утвърди като едно от най-разпознаваемите лица на световната музикална индустрия. Зад сценичните костюми, впечатляващите концерти и милиардите слушания обаче стои историята на едно момиче, израснало в строго религиозно семейство, което дълго време търси своето място в музикалния свят.

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Детството на Катрин Елизабет Хъдсън

Истинското име на Кейти Пери е Катрин Елизабет Хъдсън. Тя е родена на 25 октомври 1984 г.в Санта Барбара, щата Калифорния. Родителите ѝ – Мери Кристин Пери и Морис Кийт Хъдсън – са протестантски пастори. Детството на бъдещата звезда преминава в силно религиозна среда, където светската музика практически не присъства. Вместо това Кейти слуша църковни песнопения и госпъл музика.

Семейството често се мести из различни части на Съединените щати, докато родителите ѝ основават и обслужват религиозни общности. По-късно самата Кейти разказва, че в определени периоди семейството е изпитвало финансови затруднения и дори е разчитало на социална помощ. Тези преживявания оказват влияние върху характера ѝ и я правят по-устойчива в бъдещите професионални предизвикателства.

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Първите стъпки в музиката

Музикалният талант на Кейти се проявява рано. Още като тийнейджърка тя започва да взема уроци по пеене и да пише песни. На 16-годишна възраст подписва първия си договор с християнски музикален лейбъл и през 2001 г. издава дебютен албум под името „Katy Hudson“. Албумът е насочен към християнската публика и не постига сериозен търговски успех. Продажбите са скромни, а звукозаписната компания скоро прекратява дейността си.

Вместо да се откаже, младата изпълнителка решава да започне отначало. Премества се в Лос Анджелис и започва да работи с различни продуценти. За да избегне объркване с актрисата Кейт Хъдсън, тя приема артистичния псевдоним Кейти Пери, използвайки моминската фамилия на майка си.

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Големият пробив

Истинският успех идва през 2008 година с албума „One of the Boys“. Първият сингъл от него – „I Kissed a Girl“ – предизвиква огромен обществен интерес и оглавява класациите в множество държави. Песента превръща Кейти Пери в международна сензация почти за една нощ. Следват още успешни сингли като „Hot n Cold“, които затвърждават позициите ѝ в поп музиката.

За разлика от много изпълнители, които се оказват „звезди на един хит“, Кейти успява да надгради успеха си. Тя комбинира поп музика с театрални сценични елементи, ярки костюми и запомнящи се видеоклипове, което се превръща в нейна запазена марка.

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Ерата „Teenage Dream“

През 2010 година излиза албумът „Teenage Dream“, който мнозина музикални анализатори определят като върха в кариерата ѝ. От него се раждат хитове като „California Gurls“, „Firework“, „Teenage Dream“, „E.T.“ и „Last Friday Night (T.G.I.F.)“. Албумът постига исторически резултат, като пет различни песни достигат първо място в американската класация Billboard Hot 100 – постижение, което дотогава е постигал единствено Майкъл Джексън.

Този период превръща Кейти Пери в една от най-продаваните и най-слушаните изпълнителки в света. Концертните ѝ турнета събират стотици хиляди фенове, а видеоклиповете ѝ натрупват милиарди гледания.

Следващите години и нови успехи

През 2013 година излиза албумът „Prism“, от който са хитовете „Roar“ и „Dark Horse“. Особено „Roar“ се превръща в своеобразен химн на увереността и личната сила. Албумът затвърждава способността на Кейти Пери да се адаптира към променящите се музикални тенденции.

Следват албумите „Witness“ (2017), „Smile“ (2020) и „143“ (2024), които показват различни етапи от нейното творческо развитие. Макар критическите оценки да варират, тя остава сред най-разпознаваемите фигури в световния шоубизнес.

Между 2018 и 2024 година Пери е сред звездните съдии в телевизионното шоу „American Idol“, където помага за откриването на нови музикални таланти.

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Любовният живот

Личният живот на Кейти Пери често е бил под светлината на прожекторите. През 2010 година тя се омъжва за британския комик и актьор Russell Brand. Бракът им обаче продължава сравнително кратко и приключва с развод през 2012 година.

През 2016 година започва връзката ѝ с актьора Orlando Bloom, известен с ролите си във филмовите поредици „Властелинът на пръстените“ и „Карибски пирати“. След кратка раздяла двамата се събират отново и се сгодяват през 2019 година.

През август 2020 година се ражда дъщеря им Дейзи Дов Блум. Новината е обявена чрез инициативите на УНИЦЕФ, организация, с която и двамата родители са свързани като посланици на добра воля.

През 2025 година представители на двойката потвърждават, че двамата са прекратили романтичната си връзка, но остават ангажирани със съвместното отглеждане на дъщеря си.

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Благотворителност и обществена дейност

Освен с музиката си, Кейти Пери е известна и с обществената си активност. През 2013 година става посланик на UNICEF. Тя подкрепя каузи, свързани с образованието на децата, здравеопазването и правата на уязвимите групи по света.

През годините певицата многократно използва популярността си за набиране на средства и привличане на обществено внимание към различни хуманитарни инициативи.

Наследството на една поп икона

Днес Кейти Пери е сред най-успешните поп изпълнителки на своето поколение. Нейните песни са част от саундтрака на живота на милиони хора по света. От скромното момиче, израснало в религиозно семейство в Калифорния, до глобална суперзвезда с десетки хитове и милиарди слушания – историята ѝ е пример за постоянство, амбиция и способност да се преоткрива. И снощи не пропусна да го докаже