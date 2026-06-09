Поп звездата Кейти Пери и Джъстин Трюдо се превърнаха в една от най-обсъжданите двойки по време на тазгодишния Tribeca Festival. Двамата пристигнаха рамо до рамо на червения килим в Ню Йорк и бързо привлякоха вниманието на фотографите. Източници отбелязват пред "Hello!", че между двамата отново е имало силна химия, усмивки, продължителни погледи и романтични жестове и по всичко си личи, че връзката им се задълбочава.

В центъра на прожекторите

Събитието беше организирано по повод премиерата на новия концертен филм на Пери, посветен на нейното турне The Lifetimes Tour. Певицата подчерта, че продукцията е създадена като специално преживяване за нейните почитатели и се различава от предишните ѝ документални проекти, които са били по-лични и биографични. Докато вниманието официално беше насочено към филма, присъствието на Трюдо до нея предизвика не по-малък интерес сред медиите и гостите на фестивала.

От слухове до публични появи, които разкриват всичко

Спекулациите за отношенията между Пери и Трюдо започнаха още през 2025 г., когато двамата бяха забелязани заедно в Монреал. Впоследствие те нееднократно бяха виждани на обществени събития, а появата им на червения килим на „Трайбека“ беше възприета като поредна стъпка към по-публично представяне на връзката им. Според публикации в светските медии двамата успяват да поддържат отношенията си въпреки натоварените си графици и постепенно интегрират семействата си в общия си живот.

Снимка: Getty Images

Нова глава за известната двойка

Появата на Кейти Пери и Джъстин Трюдо на фестивала затвърди впечатлението, че връзката им навлиза в нов етап. Макар двамата да продължават да пазят голяма част от личния си живот далеч от публичното пространство, общите им участия все по-често предизвикват интерес както сред феновете, така и сред международните медии. Според близки до двойката отношенията им са се задълбочили значително през последните месеци. Въпреки натоварените си графици, двамата успяват да поддържат стабилна връзка и да отделят време един за друг. Източници от обкръжението на певицата са убедени, че Кейти Пери е щастлива и оценява усилията на Трюдо да бъде до нея въпреки ангажиментите си. Наскоро певицата дори запозна дъщеря си с Трюдо, което наистина говори за една по-сериозна стъпка напред в отношенията.