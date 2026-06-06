Любовната история между поп звездата Кейти Пери и бившия канадски премиер Джъстин Трюдо изглежда става все по-сериозна. Източници, близки до двойката твърдят, че двамата са предприели важна стъпка в отношенията си, като са запознали децата си едни с други малко преди да отбележат първата година от връзката си.

Запознаването на децата като крачка напред

Кейти Пери е майка на петгодишната Дейзи, която вече официално се познава с Трюдо. От своя страна Джъстин Трюдо има три деца от прдешиния си брак. Срещата между децата им се приема като знак, че и двамата желаят да изградят едно красиво, по-сериозно бъдеще заедно.

Връзка, която става все по-силна

Според близки до двойката отношенията им са се задълбочили значително през последните месеци. Въпреки натоварените си графици, двамата успяват да поддържат стабилна връзка и да отделят време един за друг. Източници от обкръжението на певицата са убедени, че Кейти Пери е щастлива и оценява усилията на Трюдо да бъде до нея въпреки ангажиментите си.

Според публикациите певицата първоначално не е очаквала да започне нова сериозна връзка толкова скоро след раздялата си с Орландо Блум, но отношенията с Трюдо са се развили естествено и са прераснали в силна емоционална връзка.

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Планове за бъдещето

Изглежда, че двамата вече обсъждат бъдещето си и възможността да прекарват повече време заедно като семейство. Макар да не бързат с големи решения, и Кейти Пери, и Джъстин Трюдо са настроени сериозно към връзката си и искат да видят накъде ще ги отведе тя. Дали са шанс на любовта и сега го следват.

Запознаването на децата често се възприема като един от най-важните моменти в развитието на една връзка, а в случая на Кейти Пери и Джъстин Трюдо това говори ясно, че двойката гледа в една и съща посока. Там, където ги чака щастливото общо бъдеще.