Нов скандал разтърси звездната поп индустрия, интернет "настръхна"! Популярната актриса и модел - Руби Роуз отправи публични обвинения за сексуално посегателство към световната поп звезда Кейти Пери, предизвиквайки бурни реакции в социалните мрежи и медиите. Какво се случва зад кулисите на измамната съвършеност?

Как започна всичко?

Повод за напрежението стана коментар на Руби Роуз в социалните мрежи, в който тя намекна за „проблемно поведение“ от страна на Кейти Пери. Макар първоначално публикацията да изглеждаше неясна, впоследствие актрисата конкретизира обвиненията си, което доведе до шок на онлайн потребителите и последователи на актрисата. Тя буквално обвини певицата Кейти Пери в сексуално посегателство, което е оставило дълбока травма в съзнанието на Роуз. Според историята, действието се развива преди 20 г. в бар.

"Тогава бях седнала в скута на най-добрата си приятелка. Кейти Пери ме видя да си почивам, дойде до мен, дръпна бельото си настрани и започна да прави непристойни неща върху лицето ми, след което почти повърнах", директно описва ситуацията Руби Роуз.

Руби Роуз допълва в друг свой коментар, че вече е разказвала историята публично, но я е представила като „забавна история от пиянска вечер“, тъй като не е знаела как иначе да се справи със случилото се. Тя твърди, че по-късно Кейти Пери се е съгласила да ѝ помогне с получаването на американска виза, поради което е решила да запази случая в тайна. Роуз посочва, че са ѝ били необходими близо две десетилетия, за да сподели обвиненията, като добавя, че е „благодарна, че е издържала достатъчно дълго, за да достигне момент, в който ще има сили да говори публично за травмата си“. След това шокиращо признание, някои от последователите на Руби споделиха и свои лични истории с певицата Кейти Пери, които са доста притеснителни и отново става въпрос за форма на посегателство и проблематично поведение. Няколко от тях разказват, че поп иконата Пери винаги е имала слабост към малки момичета и момчета, като е обичала да ги целува и поведението й е било с ясен фокус върху сексуалното.

Първоначално актрисата Руби Роуз заявява, че няма интерес да подава сигнал в полицията, обяснявайки: „Не е нужно хората да ти вярват - нужно е просто да го изкараш от тялото си, преди да те разболее. Да пуснеш болката.“ Впоследствие обаче Роуз пише в платформата Threads, че „току-що е излязла от полицейското управление“ и ще даде повече подробности за процеса по подаване на сигнала, след като се успокои и "възвърне силите си".

Реакцията на Кейти Пери - Това са опасни лъжи!

Поп звездата Кейти Пери отрича обвиненията, че е извършила сексуално посегателство срещу актрисата от сериала „Оранжевото е новото черно“ Руби Роуз в Австралия преди близо 20 години.

В изявление, споделено пред изданието The Times в понеделник, представител на певицата заявява, че твърденията, публикувани от Роуз в социалните мрежи, „не само са категорично неверни, но са опасни, безразсъдни лъжи“.

„Г-жа Роуз има добре документирана история на отправяне на сериозни публични обвинения в социалните мрежи срещу различни лица - твърдения, които многократно са били отричани от засегнатите“, се посочва още в позицията по защита на Кейти Пери. Как ще се развие този огромен скандал - предстои да разберем.