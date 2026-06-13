На 14 юни честваме паметта на свети пророк Елисей и на свети патриарх Методий Цариградски.

Пророк Елисей живял около 900 г. преди Христос. Той бил ученик на свети пророк Илия и негов приемник в пророческото служение.

Когато Бог се явил на Илия на планината Хорив и му поръчал да помаже (с елей, т.е. да постави) вместо себе си пророк, той направил това над Елисей, Сафатов син. Пророк Илия видял усърдието на своя ученик и преди да си замине от този свят, му казал: Искай, каквото желаеш да ти направя, преди да бъда взет от тебе!

Елисей отвърнал: Духът, който е в тебе, да бъде двойно върху мене! Мъчно нещо искаш - му казал Илия, но изпълнил молбата на своя приемник.

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Оттогава Елисей ревностно се отдал на пророческо служение, като наставлявал във вярата израилския народ и чрез многобройни чудеса показвал Божията сила. Народът виждал в Елисей Божи пратеник, назидавал се от неговите слова и, когато го слушал, изоставял служението на езическите богове. Всичко това е описано в Библията, Четвърта книга царства. Елисей умрял в дълбока старост.

Свети Методий е роден в град Сиракуза, Сицилия, и живял през VIII-IX век. На младини приел монашество и се подвизавал в манастир. Цариградският патриарх Никифор оценил качествата му и го взел в столицата.

Методий се проявил като смел бранител на иконопочитанието, но заради това бил изпратен от властта на заточение, където престоял седем години. Императрица Теодора, майка на непълнолетния Михаил III и регент, освободила от заточение Методий и той бил избран за патриарх. По негово време в Цариград бил свикан събор, на който е утвърдено иконопочитанието.

След седмица, в първата неделя от Великия пост, патриарх Методий тържествено внесъл иконите в храма и написал песнопение в тяхна чест. Оттогава на този ден се чества Неделя на православието. Свети Методий починал в 846 г.