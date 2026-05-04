Поп звездата Кейти Пери отново привлече вниманието на феновете, след като разкри емоционални и вълнуващи моменти с любимия си Джъстин Трюдо, а медиите настръхнаха и следят всяка тяхна крачка както винаги.

Наскоро поп звездата Пери сподели интересна колекция от снимки с Трюдо, които буквално разказват как е минал техния месец април заедно. А последователите им коментираха, развълнуваха се и зорко проследиха всеки детайл в кадрите.

Поглед към личния живот на Кейти Пери

На 2 май 2026 г. певицата публикува колекция от 17 снимки и видеа, обобщаващи ключови моменти от месец април. Постът включва романтични кадри с Трюдо - например снимка, на която двамата гледат към океана, както и селфи, в което тя е облегнала глава нежно на рамото му. По всичко си личи, че двамата са по-влюбени от всякога и определено се забавляват заедно, където и да отидат.

Любопитни детайли, които бързо привлякоха погледите!

Сред по-нестандартните кадри се откроява буркан с туршия, персонализиран със снимка на двойката и надпис „Katy & Justin's Pop + Policy Pickles“, който намигва към различните им професионални светове - музика и политика. Контраст, който явно ги сближава и потвърждава теорията, че противоположностите се привличат. Публикацията включва още разнообразни моменти от ежедневието на певицата - детски карате клас на плажа, артистични проекти и кратки видеа от пътувания. В серията от снимки се появява и супермоделът Миранда Кер, което е ясен знак за отношенията между двете.

Връзката между Кейти Пери и Трюдо

Двамата за първи път предизвикаха слухове за романтична връзка през юли 2025 г., когато бяха забелязани заедно в Монреал. По-късно, през декември същата година, официално потвърдиха отношенията си чрез социалните мрежи.Въпреки натоварените си графици и връзка от разстояние, източници твърдят, че и двамата полагат усилия да поддържат стабилност, особено заради децата си от предишни връзки.