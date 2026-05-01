„Скъпи мои, в този дъждовен ден, който плаче - дали за загубената мъжественост на Стоян, или просто, че пролетта някъде още се колеба дали да дойде (както отношенията в "Ергенът") - аз и Уиски отново сме тук, за да направим разбор на епизодите в нашата рубрика „Ергенът под лупа и муцунка“. Цял сезон бях политкоректна. Е, време е да свалим маските!“, заявява Вики още с влизането си в студиото.

Епизод 10 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук.

Срещата на Стоян с родителите му

„Време е объркването да изчезне и да започнем да говорим по същество, като започнем със Стоян, Илияна, Гатев, семейството му и този индийско-турски сериал, който не мога да определя в кой сезон и на кой епизод е. Стоян посреща мама. Тати. Стоянчо? Тук се опитвам да те защитавам. Опитвам се да те оправдавам. Мили мои, какви бяха тия сълзи, какви бяха тия драми, тия обяснения. Стоян реве, като видя мама и тати. Човек, аз така не съм ревала дори за кучето ми, като се прибрах от двата сезона на "Ергенът". Аз съм жена, аз съм чувствителна, ранима, това ми е детето“, не крие възмущението си Вики от поведението му.

„Мама според мен е доминантната фигура в това семейство. То си личи по поведението спрямо Стоян, изборите му и най-вече дистанцираният татко, който седеше на разстояние от майката. Или тя иззема функцията „аз съм глава на семейството“, или просто този мъж не иска да е там и си казва „Боже, защо дойдох“, категорична е тя.

Годежът на Крис и Елеонора

„Следващите - Крис, семейството му, майка му, брат му, Елеонора и техният годеж. Елеонора е посрещната от брата и майката на Кристиан. Тя е фаворитка още от ден едно, в който брата на Крис се запозна с нея. Елеонора явно изпъква. Елеонора е красива жена, това не го отричаме. За мен този експеримент на тяхните отношения и годеж няма да продължи повече от 6-7 месеца“, смята Вики.

„Трите месеца, докато се стигне на финала; двата, които са в предаването и после още няколко за пиар. Тази връзка за мен просто е една чиста стратегия от страна на Елеонора. Влюбеният, за съжаление, е Кристиан. Крис, наистина се надявам да бъдеш по-умен от други предни ергени“, заявява тя.

