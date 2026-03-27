"Стояне, да се пуснеш гол в ефир - това си е висш пиложа, човек! А на Марин списъкът му с жени стана толкова дълъг, че "Под игото" ряпа да яде".
Епизод 5 на "Ергенът под лупа и муцунка" с Вики и Уиски е тук. В него ви очакват точни и сочни коментари на последните епизоди на най-романтиното риалити в ефира на bTV от бившата "ергенка" и нейното кученце.
В този епизод на коментарната видео поредица "Ергнеът под лупа и муцунка" Вики идва без кученцето си Уиски. причината е сериозна. Каква точно разкриваме в края на видеото. Игледайте до края - освен да си причините добро настроение в големи дози, нищо лошо няма да стане.
Но дори без кученце с малки, остри зъбки в ръце, Вики може да хапе. Разбира се, прави го с чувство за хумор, докато коментира изминалите 3 епизода на "Ергенът".
- "Марин и Алия - не знам защо тази целувка трябваше да се случи като бас. Алия така го награби в басейна, че той щеше да потъне като "Титаник". Не толерирам постъпката една жена да се използва за бас. Това не те прави мъжкар, прави те мишкар!"
- "Елеонора ревнува много от Мартина. Опита да спечели времето си с целувки. Но ако мислите, че това помага - не така е в реалния живот".
- Гледайте още от сочните коментари във видеото.
Днес Вики идва до студиото ни с метро. Във влакчето случайно става свител на разговор между майка и 25-годишния й син. Тя му се обажда, за да го предупреди да вдигне ципа на якето си, когато е навън, за да не настине. Според Вики това е сигурен път за този млад мъж, че ще се озове в някой от следващите сезони на "Ергенът". И затова има едно предупреждение.
"Нека не вдига ципчето! Да си остане мъжествен и да се кали, защото животът си боли!"
Гледайте още от сочните коментари във видеото.
