Сериалът „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ е на финалната права, а актьорът Борис Кръстев развълнува феновете с емоционална публикация в социалните мрежи по повод последните три епизода, които ще бъдат излъчени тази седмица по bTV.

„Едно голямо приключение върви към своя край“, написа актьорът в Instagram и благодари на целия екип зад продукцията, както и на зрителите, които са подкрепяли сериала от самото начало.

„Дойде време за сбогуване. Много неща искам да кажа, но хем ще е дълго, хем ще е малко“, пише още Кръстев, като не скри колко специално преживяване е бил сериалът за него.

Актьорът отправи специални благодарности към режисьорите Виктор Чучков, Станислав Тодоров – Роги и Мартин Илиев, както и към колегите си пред камера.

„Обичам ви!“, написа той към актьорския състав и екипа, с които, по думите му, често е забравял, че всъщност „отивa на работа“.

В публикацията си Борис Кръстев признава още, че снимачният процес е бил изпълнен както с трудни, така и с много забавни моменти.

„Равносметката е, че ми се струваше като вечност, а свърши за миг. Щастлив съм, че бях част от това“, споделя още актьорът.

Сериалът „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ успя бързо да привлече вниманието на зрителите със силните човешки истории, емоционалните обрати и младия актьорски състав. Продукцията постави във фокуса теми като приятелството, любовта, трудните избори и семейните отношения.

Борис Кръстев е сред младите български актьори, които през последните години все по-уверено печелят вниманието на публиката. Освен с ролята си във „Вяра, Надежда, Любов“, той е познат и от театралната сцена, а зрителите често коментират естественото му присъствие пред камера и емоционалната игра.

Финалните три епизода на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ ще бъдат излъчени тази седмица от 22:00 ч. по bTV, а феновете вече коментират в социалните мрежи, че ще им липсват героите и историите от сериала.

Снимка: Евгений Милов

Зрителите могат да очакват напрегнат финал. Светла ще бъде преследвана от кошмари и знаци, които сякаш предупреждават за нещо фатално. Катя ще се изправи пред болезнени съмнения относно Филип в момент, когато напрежението около бременността ѝ нараства. Междувременно стара тайна ще се окаже свързана с хора, за които никой не е подозирал.

Разследвания, предателства и жажда за мъст ще извадят наяве престъпления, останали дълго скрити. Сделка за имунитет ще заплаши да разруши цели схеми, а герои, смятани за недосегаеми, ще бъдат принудени да се борят за оцеляването си.

Финалните три епизода ще преминат под знака на раждания, загуби, съдбоносни решения и шокиращи обрати. Любовни връзки ще се разпадат, семейства ще бъдат изправени пред невъзможни избори, а една истина ще промени завинаги живота на няколко поколения.

Не пропускайте финалните епизоди на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ този петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV. За най-нетърпеливите те са налични във VOYO ден преди телевизионната премиера.

Борис Кръстев в подкаста ни „Малки разговори“ - вижте в следващото видео.