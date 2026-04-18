Мария Сотирова и Борис Кръстев – заедно на сцената и на малкия екран. Актьорите, които бързо станаха любими на българската публика с ролите си в новия сериал на bTV – „Вяра, надежда, любов“, гостуват в студиото на Тази събота и споделят подробности за актьорската професия и колко е важно да правим избор.

„Не имитирам, не представям, а го живея!“

За актьорската игра, Мария Сотирова споделя, че винаги се старае да преживее истински своята роля, независимо каква е тя.

„Опитвам се да открия героинята в себе си. Когато играеш, допускаш неща за себе си, които може би не би допуснал. Не имитирам, не представям, а го живея!“ – разказва актрисата.

Борис Кръстев пък споделя, че актьора не трябва да влиза в определена категория, а трябва да се навлезе в нюансите на образа. „Есенцията на нашата професия е да погледнеш света през друга гледна точка. Не е задължително да си съгласен с тази гледна точка, достатъчно е да я разбираш“, убеден е Борис.

„Аз лично се старая да осмислям това, че всички сме различни и не е нужно всеки един от нас да таксува реалността по еднакъв начин. Според мен винаги трябва да говориш през себе си и през истината! Винаги се старая да не лъжа, когато съм на сцена и когато съм пред камерата!“ - категорична е актрисата Мария Сотирова.

Колко е важен избора

„Едно общество трябва да бъде възпитано на емпатия. Трябва да може да поглежда другата гледна точка. Ще ми се много повече хора да гласуват на тези избори. Мисля, че хората трябва да се информират повече, да четат повече, да размишляват и да имат мнение!“ – споделя Борис Кръстев

Мария Сотирова допълва, че автентичността и личното мнение са едно от най-важните неща при правенето на избор.

Борис Кръстев и Мария Сотирова играят в спектакъла „Бариерата“ на 24 април и на 7 май в Драматичния театър "Николай Масалитинов" – Пловдив.

