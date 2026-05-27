Миналото ще се завърне с разрушителна сила във финалните три епизода на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ - в петък, събота и неделя от 22:00 ч. по bTV, а истини, пазени с години, ще поставят героите пред избори без връщане назад. Подозрения около произхода на едно от близначетата ще разтърсят Владо, след като неочакван спомен от далечна катастрофа отприщи лавина от въпроси, на които никой не е готов да отговори.

Докато страховете и вината започват да вземат превес, Светла ще бъде преследвана от кошмари и знаци, които сякаш предупреждават, че ще се случи нещо фатално. Катя ще се изправи пред болезнени съмнения за Филип точно когато напрежението около бременността ѝ става все по-сериозно. А една стара тайна ще се окаже свързана с хора, за които никой не е предполагал.

Снимка: Лилия Йотова

Междувременно разследвания, предателства и жажда за мъст ще извадят наяве престъпления, които дълго са оставали скрити. Сделка за имунитет ще заплаши да срине цели схеми, а герои, смятани за недосегаеми, ще бъдат принудени да се борят за оцеляването си.

Финалните три епизода ще преминат под знака на раждания, загуби, съдбоносни решения и шокиращи обрати. Любовни връзки ще се разпадат, семейства ще бъдат изправени пред невъзможни избори, а една истина ще промени завинаги живота на няколко поколения.

Великденската нощ ще се превърне в кървава сцена, а хаосът в болницата ще отключи поредица от действия, които никой не очаква и няма да може да върне назад. В опит да бъде спасен един живот, ще бъде взето решение, което ще обрече героите да пазят тайна с ужасяваща цена.

А когато пожар избухне в най-неподходящия момент, съдбите на всички ще се окажат преплетени по начин, който ще остави зрителите без дъх до самия последен кадър.

Сериалът се заснема с грижа за околната среда, като спазва принципите на "green filming", утвърдени от британската организация albert (BAFTA).