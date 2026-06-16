Преди да имаме деца, денят ни на плажа започваше с въпроса къде ще си сложим хавлиите. Сега започва с много по-важен: „Взехме ли всичко?“. И това „всичко“ често ни дава спокойствието да се насладим на почивката си без тонът ни да се повишава успоредно с градусите навън. Кофичките са в багажника, любимото камионче е намерено след десетминутно издирване, а в раницата сме побрали цял басейн – надуваем, от вчерашния шопинг в BILLA.

Всеки родител е бил в този филм

Ако искате почивката да ви донесе повече тен и по-малко грижи, предварителното планиране на логистика и комфортното пазаруване са приоритет. Където и да отидем, наблизо винаги има BILLA и ни е спокойно. Дори когато едното дете жонглира със снаксове в количката, а другото тича пред нея, успявам да взема всичко нужно за деня за по-малко от 30 минути. Топлата витрина и пекарната готвят вместо нас, а с намаленията на продуктите от лятната брошура знаем, че бюджетът ни няма да се стопи преди да сме стигнали до плажа.

Пристигаме рано.

Докато разпъваме чадъра с размер на гарсониера,

денят вече е започнал да се подрежда около основната задача – как се управлява една малка експедиция под слънцето. Пясъчните замъци не се строят сами, а всяка идея за игра изисква тичане на все по-дълги разстояния по брега. Нанасянето на слънцезащита изглежда мисия невъзможна, но след няколко минути преговори, обещания и опити за бягство, всички са намазани щедро и приличат на снежни човеци, готови за действие.

Кожата има памет и винаги залагаме на SPF 50

В BILLA се заредихме с продукти за цялата ваканция. За малките взехме и успокояващ лосион за след слънце, а другите мами в компанията ми препоръчаха крем за лице със супер лека текстура и Q10. Оказа се, че всички са го ползвали като основа за грим в дългите работни дни обратно в града и досега не ги е предавал.

С напредването на деня температурите се покачват, а заедно с тях и нуждата от освежаване. Именно тогава оценяваме най-много онези прости неща, които често приемаме за даденост. Като добре охладената BILLA изворна вода и любимият ни Clever сладолед с ванилия. Няколко минути по-късно той вече се стича по детските пръсти, а следите по коремчетата им разказват своя история за десерта. На помощ, естествено, идват антибактериалните кърпички в джобен формат, които спасяват телефона от мазни отпечатъци и пясък при всяко семейно селфи. Взимаме ги от BILLA на стекове и преди всяко пътуване се оказват неизменна част от аварийния ни комплект в колата.

Дойде ли време за обяд, погледите на целия плаж се събират в нас,

защото децата успяват да надвикат всяка тонколона. Разпределянето на баничките и прецелите предизвиква еуфория като на футболен мач, в който като арбитър искат да се включат и две чайки. Разсейваме ги и празнуваме настъпилото затишие под чадъра с пакетче Nice Bites. Ядки, сушени плодове и вкусни комбинации, които винаги са ни под ръка, защото са достатъчно засищащи и компактни за пренасяне.

Твърдо решени да бойкотират следобедния сън, децата хукват на лов за рапани с бащите си, а с момичетата започваме да си говорим. Така, както го правехме преди памперсите да станат основна част от реквизита ни на плажа. Далеч сме от това да конкурираме Кари Брадшоу, но ако напишем сценарий за сериал тип „Плажът и градът“ със сигурност ще накараме женската аудитория да пусне сълза от смях на преживелиците ни.

И преди да се усетим, слънцето започва да се спуска към хоризонта. Играчките се прибират обратно в чантата, последните пясъчни замъци остават на брега, а умората постепенно заменя сутрешната енергия. Децата заспиват още на път към хотела, а ние започваме да

залагаме кой от грил съветите на шеф Ангелов ще спаси вечерята след малко

На следващата сутрин всичко ще започне отначало – нов замък, нов сладолед, ново селфи и поне още едно „Мамо, тате, гледайте ме!“. А ние отново ще се радваме на малките неща, без които спокойствието на плажа щеше да е мисия невъзможна, ако нямахме BILLA наблизо. От добра храна до играчките, пазаруването там ни дава време да се насладим на най-важното: семейството и приятелите.