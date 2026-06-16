Джейн Сиймор е на път отново да се омъжи, доказвайки, че за любовта няма възраст. Звездата от култовия сериал „Д-р Куин Лечителката“ е сгодена за музиканта и бивш лекар в спешно отделение Джон Замбети след почти 3-годишна връзка.

Предложението се е случило още на Свети Валентин — ден преди рождения ден на актрисата, но новината стана публична едва сега. И макар моментът да е бил замислен като романтичен, той бързо се превърнал в една от онези истории, които двойките разказват с усмивка цял живот.

Забавният момент по време на предложението

Замбети решил да зададе важния въпрос в дома им в Малибу, докато Сиймор се опитвала да си почива в леглото. Той извадил годежния пръстен, който предварително бил скрил в сейф, паднал на колене и отворил кутийката. Само че вместо всичко да мине по план, бижуто изхвърчало и се търкулнало под леглото.

Последвало истинско малко приключение по издирването му.

„Това беше най-сладкият и най-смешният момент“, споделя Сиймор пред Hello!. По думите ѝ Замбети почти се заклещил под леглото, докато се опитвал да достигне пръстена. Актрисата трябвало да стане и да му помогне. Сиймор допълва закачливо, че двамата дори не били облечени, а моментът включвал и „сериозна доза рошава коса“.

Снимка: Getty Images/Instagram

„Най-смешното беше, че той не можеше да стане след това. Коляното му беше заседнало, а аз не бях достатъчно силна да го издърпам, защото той тежи почти двойно повече от мен. Погледнахме се и започнахме да се смеем истерично“, разказва актрисата.

Нетрадиционен пръстен с послание

Годежният пръстен има специално значение. Той е с романтичен дизайн с два основни камъка, поставени един до друг. Замбети споделя, че пръстенът веднага го привлякъл именно заради необичайната си форма.

„Обикновено годежният пръстен е с един камък, но на мен ми хареса, че този има два. Имаше и малка павирана пътечка, която води към всеки от тях.“

За него двата камъка символизират именно тях двамата — хора с различни минали животи, които в този момент се срещат и избират да продължат заедно.

Макар двойката вече да била взела решението да сподели живота си, Замбети все пак искал да направи връзката им официална.

„Просто съм малко старомоден“, признава той.

Джейн Сиймор споделя, че е подозирала, че предложение може да има, тъй като знаела, че той е намерил пръстен. Въпреки това моментът я изненадал.

„Бях изненадана, но не и от това, че той иска да живея с него до края на живота ни. Това решение вече беше взето“, казва тя.

Двамата се запознават в Малибу, недалеч от дома на актрисата край океана. Искрата между тях пламва бързо, а връзката им постепенно се превръща в един от най-щастливите моменти в живота на Сиймор. „Всичко, което мога да кажа, е, че никога не съм била по-щастлива в живота си и съм напълно отдадена на това щастие завинаги“, споделя актрисата в предаването Today.

Пред Hello! тя добавя, че двамата са се опитали да запазят годежа в тайна за известно време, но не успели.

Едно голямо семейство

Двойката, която през август ще отбележи три години заедно, има голямо семейство. Сиймор е била омъжена и разведена четири пъти и има четири биологични деца — Катрин и Шон от брака си с Дейвид Флин, както и близнаците Джон и Кристофър от брака си с актьора Джеймс Кийч. Тя е близка и с доведените си деца Кален и Джени. Замбети, който е бил женен 43 години, има две деца — Джони и Катрин.

Снимка: Getty Images/Instagram

Сиймор споделя, че децата и семейството на Замбети са я приели с много топлина, а нейните собствени деца също бързо го харесали.

На 75 години Джейн Сиймор изглежда и се чувства по-добре от всякога. Бившето момиче на Бонд отдавна е сред жените в Холивуд, които впечатляват с естествена елегантност, дисциплина и позитивно отношение към живота. Тя неведнъж е споделяла, че движението, грижата за себе си, усмивката и добрата нагласа са сред тайните ѝ за младост.

Снимка: Getty Images/Instagram

Що се отнася до сватбата, засега няма яснота кога и къде ще се състои церемонията. Двамата все още обмислят как точно да отбележат повода, но за Сиймор най-важното е празникът да бъде личен и споделен с най-близките.

За Джон Замбети тя казва с нежност: „Той е най-добрият, най-интелигентният, любящ, грижовен и отдаден човек, когото някога съм срещала.“