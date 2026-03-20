Джейн Сиймор обърна поглед назад във времето, за да възкреси един значим за нея спомен В скорошно видео в TikTok тя подробно разказва за момента, в който се е „омъжила“ за покойния фронтмен на Queen Фреди Меркюри - на сцена, пред хиляди хора.

Това се е случило в рамките на благотворителното събитие Fashion Aid, състояло се през 1985 г. в лондонската „Royal Albert Hall“, комбиниращо мода, музика и знаменитости.

„Организаторите решиха, че трябва да бъда булката на Фреди Меркюри“, разказва Сиймур.

След което се впуска в подробности за визията си. „Седях зад кулисите - тиха, невинна английска актриса – а те ми направиха огромна прическа и ме облякоха ме в невероятна булчинска рокля, с която едва можех да ходя. Сложиха ми и венец от цветя на главата - още помня главоболието, което той предизвика и ми връчиха огромен букет, който трудно носех.“

Тя си спомня и как е била заобиколена от звезди – освен Фреди Меркюри, Дейвид Боуи и Бой Джордж. „Фреди подскачаше около мен, правейки неговите неща, а аз трябваше да съм булката му - така че тичах след него колкото мога по-бързо с всичкия този багаж по себе си. Но с усмивка на лице.“

А най-запомнящ се за Джейн е моментът с целувката. „Изведнъж Фреди се превърна в младоженец - и ме целуна! Пред всички. След което грабна букета ми и го хвърли към публиката. Ако беше ударил някого, можеше сериозно да го нарани.“

Джейн определя този момент като един от „най-великите и прекрасни спомени в живота си“.

Снимка: instagram.com/janeseymour/

Самата Джейн Сиймор е била омъжена четири пъти и има четири деца. Тя е споделяла, че всички разводи са били инициирани от бившите ѝ съпрузи, което често я е оставяло в трудни финансови или емоционални ситуации. В момента тя е във връзка с музиканта Джон Замбети.

Снимка: gettyimages

Що се отнася до Фреди Меркюри, той никога не се е женил законно, но често наричал дългогодишната си близка приятелка Мерси Остин „единствената истинска любов“ и своя фактическа съпруга. Те се запознават през 1969 г. и остават близки до края на живота му, като той ѝ завещава дома си в Лондон и по-голямата част от имуществото си.

