Награда "Букър" 2026 спечели Ян Шуан-дзъ за Taiwan Travelogue. Книгата е с превод от китайски на Lin King. Журито бе председателствано от британската писателка Наташа Браун.

Тя благодари на всички хора, които са направили възможно нейното присъствие на церемонията и пожела свобода и качество на живот за хората в Тайван.

Ян Шуан-дзъ e родена през 1984 г. е тайванска писателка. Романът ѝ „Пътепис от Тайван“ е преведен от мандарински китайски на английски. Печели Националната книжна награда на САЩ за преводна литература през 2024 г. и книжната награда „Байфан Шел“ за преводна литература от китайски език.

Писателката Ирена Иванова, по-известна с творческия си псевдоним Рене Карабаш, която също беше в краткия спистк, не успя да сбъдна мечтата си! Романът й "Остайница", влезе в краткия списък на престижните награди "Букър" 2026, но не успя да покори литературния връх на отличията.

Коя е Рене Карабаш?

Рене Карабаш беше сред шестте финалисти в краткия списък - изключително постижение, което я изстреля директно в компанията на най-силните автори в световен мащаб тази година.

Романа „Остайница“ е едва вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните за престижното литературно отличие - след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 г.

Истинско име - Ирена Иванова

Родена през 1989 г.

Поет, писател, сценарист и драматург.

Основател и организатор е на академията за писатели „Заешка дупка“.

За романа си „Остайница“ получава националната литературна награда „Елиас Канети“, номинация за Роман на годината от Националния дарителски фонд „13 века България“ и литературна награда „Перото“.

Романът е преведен на 15 езика, като бразилското му издание го превръща в първия български роман, който излиза в тази южноамериканска страна.

Романът ѝ „Остайница“ (She Who Remains) е преведен на английски език от Изидора Анжел. В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб.

Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

International Booker Prize е сред най-престижните отличия в съвременната литература. Тя се връчва за конкретно произведение, преведено на английски език и издадено във Великобритания или Ирландия, като поставя в центъра както автора, така и преводача – признание за силата на оригиналния текст и неговото въздействащо пресъздаване на друг език.

Общият награден фонд възлиза на 50 000 британски лири, които се поделят между двамата. Освен това всяко заглавие, попаднало в краткия списък, получава сериозно международно внимание и признание.

W ексклузивно интервю за Ladyzone през февруари, писателката Рене Карабаш сподели, че докато е писала книгата е изляла много свои лични болки и преживявания.

"В тази книга аз дълбая много в моите лични семейни травми, родови травми. И всъщност в колективната родова травма на Балканите, свързана с патриархалния свят и с това момиче в семейството да иска да бъде момче, тъй като баща му е искал винаги да има момчета. И по време на писането излях много от моите болки, много лични преживявания. Има много сцени, които наистина са ми се случили в книгата и може би заради това толкова докосва", разказва Ирена Иванова.

