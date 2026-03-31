Писателката Ирена Иванова, по-известна като Рене Карабаш сбъдна мечтата си! Преди минути стана ясно, че романът "Остайница" влезе в краткия списък на престижните награди "Букър" 2026 и продължава да покорява литературни върхове. Тя е сред шестте финалисти в краткия списък - изключително постижение, което я изстрелва директно в компанията на най-силните автори в световен мащаб тази година.

Успех, който цяла България ще помни

Най-голямата и вълнуваща новина за българската литература тази година дойде с романа „Остайница“ на Рене Карабаш, който влезе в дългия списък с номинациите за международната награда „Букър“. Това вторият български роман, попаднал в списъка с номинираните за престижното литературно отличие - след „Времеубежище“ на Георги Господинов в превод на Анджела Родел, който спечели наградата през 2023 г. Още по-големият успех не закъсня и сега, когато Рене Карабаш успя да влезе в краткия списък на номинираните и да подари безкрайна радост на своите читатели.

International Booker Prize е сред най-престижните отличия в съвременната литература. Тя се връчва за конкретно произведение, преведено на английски език и издадено във Великобритания или Ирландия, като поставя в центъра както автора, така и преводача – признание за силата на оригиналния текст и неговото въздействащо пресъздаване на друг език. Общият награден фонд възлиза на 50 000 британски лири, които се поделят между двамата. Освен това всяко заглавие, попаднало в краткия списък, получава сериозно международно внимание и признание. Английският превод на „Остайница“ (She Who Remains) е дело на преводачката и писателка с български корени Изидора Анжел.

"Остайница" - различния прочит на любовта и социалните роли

В края на 2023 г. Мари Врина-Николов печели с превода си на “Остайница” на френски Наградата на френския PEN клуб. Същата година английският превод на Изидора Анжел е отличен с наградата Gulf Coast Translation Prize в САЩ, а в началото на 2025 г. – с престижната награда HEIM на американския PEN клуб. Романът е номиниран и за шведската литературна награда Prisma. „Остайница“ е включен в класацията „21 най-добри предстоящи книги на 2026“ на Service 95, литературния книжен клуб на изпълнителката Дуа Липа.

Романът потапя читателя в суровата действителност на Кануна на Леке Дукагини – система от традиционни норми, чието влияние все още се усеща в някои изолирани райони на Балканите. В този свят съществува практиката жената да се превърне в т.нар. „заклета девица“ – да се откаже от личния си живот и да приеме мъжка социална роля в името на честта на рода. Любовта тук често носи риск, а съдбата е тясно обвързана с тежестта на традицията.

Вътрешна борба между чувство за идентичност и социална норма - сякаш нещо се е объркало

В главната роля е Бекиа - момиче с неизмерна тъга в себе си, което е в конфликт със своята идентичност - отчаяно копнее да бъде синът, когото баща й никога не е имал. Акцентира се върху вътрешната борба на героинята - онова, което е тя в душата си и това, което всъщност се случва в суровата реалност. Социалните норми и ролите, които никак не й пасват. В страниците се преплитат сън и реалност. Настояще и спомен. "Остайница" ни кара да си зададем въпроси, които не сме си мислели, че някога ще си зададем. Както светлината не може да съществува без тъмнината - така и душата на човек е многолика. Никога не сме само едното или друго. Друг е въпроса - коя роля ще изберем...

Припомняме, че в ексклузивно интервю за Ladyzone през февруари, писателката Рене Карабаш споделя, че докато е писала книгата е изляла много свои лични болки и преживявания.

В тази книга аз дълбая много в моите лични семейни травми, родови травми. И всъщност в колективната родова травма на Балканите, свързана с патриархалния свят и с това момиче в семейството да иска да бъде момче, тъй като баща му е искал винаги да има момчета. И по време на писането излях много от моите болки, много лични преживявания. Има много сцени, които наистина са ми се случили в книгата и може би заради това толкова докосва, разказва Ирена Иванова.

Писателката признава, че е перфекционист и има много очаквания за себе си, особено след това литературно вълшебство, което със сигурност е разтопило сърцето й.

"Моята цел сега е да заглуша вътрешния си критик и перфекционист и да успея да напиша новия си роман, който ще бъде вече още един голям успех за мен", споделя откровено Рене Карабаш.