Английският превод на романа „Остайница“ на Рене карабаш е в дългия списък на най-влиятелната награда в света, за преводна литература INTERNATIONAL BOOKER PRIZE! Книгата ми е номинирана за Международен букър. Това е вторият български роман с такава номинация, след "Времеубежище" на Георги Господинов.

"Не мога да ви опиша как се чувствам и колко отдавна не съм плакала от щастие… Още ми е трудно да го асимилирам и да осъзная какво се случва, но това е огромно (най-голямото до момента) признание за моята работа като писател и работата на преводачката ми Изидора Анжел, с която имам радостта да споделя тази номинация, защото както номинацията, така и наградата на International Booker Prize oтличават заедно автора и преводача.", сподели писателката по повода. Припомняме ви това интервю с Рене карабаш, давано специално за Ladyzone.bg





Най-странното нещо, с което не се разделяш?

Не се разделям със себе си. С една карта десетка спатия, няколко играчки от шоколадови яйца и бележките в джобовете на раницата ми, на които от едната страна пише "кисело мляко и хляб", а от другата страна "обичам те".

Личното ти удоволствие от LadyZone?

Протягам се, правя си кафе, прочитам си хороскопа в LadyZone и денят вече може да започне. Май съм типична жена?

Статията, която обичаш най-много в LadyZone?

Не е една, обичам да разглеждам раздела „Интериор“, тъй като харесвам вътрешен дизайн и се занимавам с това, когато имам нужда да се разтоваря и да направя нещо с ръцете си. Статията обаче, която първа изниква в главата ми е "Вечните мъдрости на Карлос Кастанеда", една от които гласи: „Защо не направиш хартиен човек в истински ръст, закачиш касетофон към него, който редовно да казва "аз", и я забучиш в задния си двор, така, че да ти напомня какво си?”.

Впечатленията ти от LadyZone през годините?

Същите, които ми носи това да наблюдавам как азалията разцъфва ден след ден.

Какво искаш да намираш по-често в него?

Повече статии за литература и театър. Разбира се. Това никога не бива да стига.

