Емоции, напрежение и неочаквани реакции – епизод 17 на „Ергенът“ не разочарова зрителите. Освен драматичните обрати, вечерта донесе и поредица от запомнящи се реплики, които бързо се превърнаха в истински бисери. Някои от тях разсмяха, други изненадаха, но всички показаха колко непредвидими могат да бъдат отношенията в имението.
Ето кои бяха най-запомнящите се изказвания в епизод 17 на романтичното риалити:
Бисери
Елеонора
„Ако ходя на двора, да си взема ли бебето?“
Нурджан
„Любовта на мъжа минава през стомаха, но аз също обичам да ми готвят“
Марин
„Ти изглеждаш малко по-сърдита днес.“
Вероника
„Светът е гаден и хората са тъпи!“
Анабела към Крис
„Благодаря ти, че не ми изгуби толкова много времето.“
Алия към Симона
„Усещам, че при вас има една такава тройка - между теб, Илияна и Стоян.“
Симона
„Търпението е майка на щастието.“
Елеонора
„Аз да не съм инкубатор, сещаш ли се.“
