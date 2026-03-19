Епизод 17 на „Ергенът“ донесе именно това, което зрителите очакват от формата – напрежение до последната секунда, неочаквани решения и емоции, които трудно се контролират.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

18 рози, 21 жени и нулево право на грешка

Тази вечер правилата бяха безкомпромисни – във вазата имаше 18 рози, а дамите бяха 21. Това означаваше само едно - за три от тях романтичното приключение в Шри Ланка е към края си.

Допълнителното напрежение дойде и от новото правило – нито един ерген нямаше право да дава роза на друг. Всеки трябваше да поеме своята отговорност докрай.

Марин започна пръв – и още с първите си решения предизвика сериозни реакции. Той даде роза на Мария – ход, който изненада не само нея, но и останалите.

Още по-изненадващо беше, че Марин подаде роза и на Пламена – избор, който остави част от участничките видимо объркани.

Снимка: Филип Станчев

Симпатии, съмнения и откровени оценки

Церемонията бързо се превърна в сцена на истински емоции. Докато някои жени приемаха розите с усмивка, други не скриха колебанията си.

В същото време Марин показа по-меката си страна, когато подари роза на Бетина:

„Тя е една от най-необикновените дами тук… харесвам я.“

Напрежение до последната роза

С напредването на церемонията напрежението ставаше все по-осезаемо. Някои от момичетата започнаха да се съмняват в позицията си. Други обаче усещаха, че губят шансовете си.

„Явно той не обича да поставя някого на първо място.“

Снимка: Филип Станчев

Последен шанс и трудни решения

По-късно дойде и време за последната роза – решаващият момент. Тя отиде при Гориция, като изборът беше обяснен просто:

„Много се забавлявам с нея… искам да я опозная повече.“

Без роза останаха три участнички – Анабела, Анастасия и Анджелина. Те трябваше да се сбогуват с ергените и приключението в топла Шри Ланка.

Анабела не скри разочарованието си и каза на Крис:

„Благодаря, че ми загуби толкова малко от времето.“

Снимка: Филип Станчев

Какво предстои оттук нататък - вижте в следващото видео.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER