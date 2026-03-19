След период извън светлината на прожекторите, легендарният дизайнер Джон Галиано се завръща с изненадващо партньорство с Zara. Новината беше обявена по време на Седмицата на модата в Париж и предизвика сериозен интерес в модната индустрия. Става дума за дългосрочно творческо сътрудничество, което бележи първия голям проект на дизайнера след оттеглянето му от Maison Margiela.

Какво ще включва този творчески проект?

Вместо да създава колекции изцяло от нулата, Галиано ще работи с архивите на Zara. Неговата роля е да преосмисля и трансформира съществуващи модели, като им придаде нова визия, вдъхновена от висшата мода. Очаква се проектът да включва сезонни колекции, които ще комбинират експериментален дизайн с по-достъпен пазарен формат.

Личната връзка зад сътрудничеството

Партньорството се основава и на лични отношения. В основата му стои връзката между Джон Галиано и Марта Ортега Перес, председател на Inditex – компанията майка на Zara. Тяхното познанство, изградено чрез общи културни и модни инициативи, постепенно прераства в това съвместно начинание. След напускането на Maison Margiela дизайнерът се отдръпва от активната работа в индустрията. През този период той се фокусира върху личното си развитие и творческо преосмисляне. Галиано описва това време като възможност да се върне към основите на вдъхновението и да преоткрие своя креативен процес.

Среща между висша мода и масов пазар = дръзка артистичност

Сътрудничеството между Галиано и Zara е интересен сблъсък между висшата мода и масовия пазар. Проектът цели да съчетае артистичния подход на дизайнера с глобалния обхват на бранда. Подобни инициативи не са новост за Zara, но участието на легендарния дизайнер се разглежда като едно от най-значимите до момента.

Това партньорство може да се окаже ключов момент за модната индустрия. То поставя въпроса дали границата между дизайнерската мода и масовото производство постепенно се размива. Освен това проектът насочва вниманието към устойчивостта чрез преосмисляне и повторно използване на съществуващи дизайни.

