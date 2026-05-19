DARA се появи пред хиляди фенове на площад „Княз Александър I Батенберг“ в София с визия, която веднага привлече всички погледи и напълно отрази сценичната ѝ енергия от „Евровизия“ 2026.

След историческия си успех на конкурса, певицата бе посрещната в столицата като истинска звезда, а появата ѝ на сцената затвърди новия ѝ артистичен образ – модерен, дръзък и сценично силен. На площада я очакваше 60-метров червен килим, а появата ѝ на сцената развълнува малки и големи в публиката.

За специалното си посрещане в столицата ни DARA бе избрала бял панталон с ниска талия и черни райета – силует, който комбинира спортна линия с модерен градски шик, много напомнящ на моделите от Jean Paul Gaultier.

Визията бе допълнена от черен кожен топ с високо поло и цип, който придаваше индустриален, почти футуристичен характер на целия аутфит – препратка към сценичната ѝ естетика от „Евровизия“.

Най-впечатляващият елемент от визията бе аксесоар, спускащ се от раменете до талията, през гърба ѝ, декориран с косми и голяма панделка, позиционирана в предната част на корема.

Не можем да пропуснем и прическата ѝ - русите кичури в косата, които станаха абсолютен хит на глобално ниво!

Блясък в детайлите

DARA комбинира визията си с масивни сребърни гривни и пръстени, които добавяха характерния за нея блясък и сценична увереност.

Високите ѝ токчета със зебров принт и косми от българския бранд Ingiliz завършваха аутфита и подчертаваха цялостната модерна и смела линия на стилизацията.

Модна продължителност на „Евровизия“ ерата

Визията на DARA на площада не беше просто сценично облекло, а естествено продължение на образа ѝ от „Евровизия“ 2026 - артистична, уверена и визуално запомняща се.