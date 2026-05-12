Музикалният конкурс „Евровизия“ успя да превърне центъра на Виена в сцена на грандиозен моден парад. Тазгодишната откриваща церемония, проведена по традиционния тюркоазен килим, съчета блясък, театралност и национална идентичност - в едно незабравимо шоу.

Тюркоазеният килим, който се простираше от емблематичния Burgtheater, националният театър на Австрия, до кметството на града, постави началото на едно от най-зрелищните откривания в историята на конкурса. Десетки хиляди фенове, телевизионни екипи и фотографи наблюдаваха как делегациите дефилират в пищни костюми, авангардни рокли и смели артистични визии.

Тази година модата на килима сякаш следваше една основна линия – демонстрация на културна идентичност чрез съвременен прочит. Вместо характерните бляскави сценични тоалети, много от участниците заложиха на символика, традиционни елементи и дръзки дизайнерски решения.

Сред най-коментираните визии безспорно бе тази на българската представителка DARA. Певицата впечатли с костюм, вдъхновен от българските кукерски традиции, комбиниран с висша мода. Тоалетът ѝ включваше драматични силуети, етно мотиви и артистични детайли, които превърнаха появата ѝ в една от сензациите на вечерта.

Освен DARA, още няколко участници успяха да превърнат тюркоазения килим на "Евровизия" в истинско модно шоу. Ето кои бяха те:



Akylas – Гърция

Tamara Živković – Монтенегро

Monroe – Франция

Cosmo – Австрия

Aidan – Малта

Lion Ceccah – Литва

Sarah Engels – Германия

Look Mum No Computer – Великобритания

Felicia – Швеция

Antigoni Buxton - Кипър

