Победата на DARA на „Евровизия“ предизвика истинска вълна от реакции в България – от музиканти и фенове до хора, които обикновено стоят далеч от музикалните формати. Сред най-емоционалните реакции се оказаха тези на момичетата от романтичното риалити „Ергенът“, които видяха в успеха ѝ не просто музикален триумф, а символ на сила, смелост и ново самочувствие за младите жени у нас.

За тях DARA не е само победител – тя е пример. Пример за това как се изправяш срещу хейт, как продължаваш, когато срещу теб стои „цяла армия“, както казва една от участничките, и как доказваш, че талантът и характерът могат да надделеят над съмнението. Други споделят, че са научили за победата ѝ от чужденци, което превръща успеха в още по-голяма гордост. Трети виждат в нея вдъхновение за цяло поколение – доказателство, че младите, смели и различни хора трябва да бъдат на световната сцена. А за някои най-ценното е, че DARA е останала себе си – цветна, емоционална и „bangaranga“ по най-хубавия начин.

Виктория Асенова

За мен Дара освен талант е и феномен. Защото да се изправиш ,когато срещу теб е цяла армия от хора се иска кураж . Като Чавек изпитвал чувството на хейт,знам колко сила се иска да продължиш и да не загубиш вяра и правилна посока. Дара ,спечели тази битка за себе си ,за да покаже че може и заслужава .А ния сега я преписваме на България,защото видиш ли ги повярвахме в нея. Да,факт и аз имах на местно ниво други фаворити ,но в този конкурс нито един от тях нямаше нуждата сила,заряд,хъс и бангаранга емоция за да спечели.

Доника



"Разбрах за победата на Дара от чужденци… докато съм в Гърция. Буквално ме спряха сърби в хотела, с които се бях запознала вечерта преди финала, и ми казаха на български: „Честита победа!“ Аз: „Моля? За какво?“ „Вие спечелихте Евровизия!“ Бях едновременно в шок и във възторг в момента, в който разбрах какво се е случило. Особено с тази огромна разлика между първо и второ място — нещо, което не се е случвало досега. Дара ни доказа, че въпреки хейта, въпреки съмнението и хората, които не виждат потенциала ти… можеш да стигнеш навсякъде. Понякога е нужно само един човек да повярва в теб. А понякога — това трябва да бъдеш самият ти."

Цветелина Велева

"За мен случилото се на Евровизия е чиста доза гордост и вдъхновение! Песента на Дара е супер младежка, енергична и признавам – усещах, че ще създаде истинска еуфория, макар и мащабът да надмина всички очаквания. Дара доказа, че точно младите, смели и талантливи хора трябва да ни представят на световната сцена. Това не беше просто участие, а абсолютен триумф, който ще се помни дълго! А най-якото от всичко? Че следващата Евровизия ще бъде в България! Нямам търпение да изживея тази магия на живо у дома, без да се налага да пътувам в чужбина. Изключително щастлива и горда съм!"

Благовеста Бонбонова

"Много ми е мило, че Дара успя да накара хората да говорят и да чувстват, защото в крайна сметка това е смисълът на музиката. Евровизия е страшно емоционална сцена и според мен понякога забравяме, че зад всичко стои човек с огромно сърце и адски много труд. На мен най-много ми хареса, че тя беше себе си - шарена, емоционална и малко bangarangа, по най-хубавия начин."

Емоционалното обръщение на Дара към всички българи - вижте във видеото