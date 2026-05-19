Поп сензацията DARA продължава да бъде в центъра на вниманието след бурните събития около победата ѝ в „Евровизия" 2026. bTV ще излъчва на живо звездното посрещане на DARA от центъра на София.

Къде можем да гледаме DARA довечера - 19.05?

Незабравимо музикално парти с DJ, приятно настроение под открито небе ще вдигне всички гости на крака. Това ще бъде вечер, в която всички ще могат да демонстрират колко обичат DARA.

Кога : 19 май; 8:00 ч.

: 19 май; 8:00 ч. Къде: площад „Княз Александър Първи“

Дара ще бъде посрещната с 60-метров червен килим. Според кмета на София Васил Терзиев червеният килим е задължителен, за да се отпразнува подобаващо и с по-широка публика нейното постижение.

Снимка: Getty Images

В района ще има 5 пропускателни пунктове. Зрителите ще бъдат пускани през тях.

Пропускателните пунктове ще бъдат между сградата на Българска народна банка и на Народно събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на „Княз Александър I” между Градската градина и Българска народна банка.

Желаещите ще могат да влизат след 16:00 часа. Преди това ще бъде извършена проверка от Специализирания отряд за борба с тероризма в района на концерта.

Снимка: Getty Images

Защо появата на DARA довечера е важна?

След напрежението около „Евровизия“, всяка нейна поява в ефир е възможност да чуе подкрепата на феновете. DARA е не само музикална звезда, но и лице на поколение, което говори открито за психичното здраве, натиска и успеха.