Въпросът, който всички в културните среди си задават – какво реално ще се случи, ако България спечели International Booker Prize с „Остайница“ на Рене Карабаш. Това не е просто литературна награда. Това е глобален прожектор, който променя съдби, индустрии и цели държави.
Ето най‑важните ползиза авторката, страната ни и всички нас.
Международен престиж и всички научават за българската литература
International Booker Prize е едно от най-престижните отличия за преводна литература в света. Победа за България би означавало:
- България влиза във фокуса на световните медии. (Отново!)
- Това ще бъде втора българска победа след тази на Георги Господинов през 2023 г.
- Потвърждава се тенденцията за засилен интерес към литературата от нашия регион.
Спечелването на "Букър" би имал за България резултатите и ползите, които обикновено с епостигат с години културна дипломация и огромни бюджети. С тази награда обаче нещата биха се променили само за една нощ!
Бум на преводите и интерес към български автори
„Остайница“ вече е преведена на над дузина езици и има още много, които в процес на подготовка. Победа в Booker почти гарантира:
- нови преводи на още езици
- интерес към други български автори
- повече договори за български издателства
Няки специалисти го наричат ефектът „Господинов“. Това вече се случи в България, когато той получи престижната награда. Този път обаче всичко ще бъде повторено и затвърдено. Успехът на Господинов вече събуди интерес към българската литература. Победа на Карабаш ще го затвърди и умножи.
Реални пари и реален пазарен растеж
Наградата е 50 000 паунда, които се делят между автора и преводача. Това е културна индустрия, която генерира икономика. За разлика от "Евровизя", където победителят не получава парична награда, а само стъклената статуетка. По-важното oбачe са последващите ползи:
- продажбите на книгата скачат многократно (както се случи с „Времеубежище“)
- издателствата получават международни права и приход
- България става по-интересна за литературни агенции и фестивали
Огромен тласък за филмовата адаптация
Ако Рене Карабаш спечели "Букър", романът най-вероятно ще бъде и екранизиран. Победа би означавала:
- международни копродукции
- интерес от големи фестивали
- потенциал за стрийминг платформи
- по-голям бюджет и по-широка публика
Това ще бъде шанс и за българското кино да влезе в световен разговор.
Какво ще спечели Рене Карабаш лично?
Карабаш вече е призната като поет, писател, актриса и драматург, носител на множество награди, включително за ролята си във филма „Безбог“ . Победата ще ѝ донесе:
- покани от най-големите литературни фестивали
- договори с международни издателства
- възможност да издава следващи книги директно на английски
- статут на глобален автор, не само регионален
"Остайница" - културен посланик на България
„Остайница“ вече присъства в различни престижни селекции — включително в книжния клуб на Дуа Липа Service95. Победата на "Букър" би я превърнала в своеобразно лице на съвременната българска литература и на ключова фигура в международни културни разговори. Тепърва още много българи и не само ще прочетат романа. Възможно е той да се превърне в сериозно вдъхновение за ново поколение български автори. Това би било и пример, че всичко е възможност и сигурно повече автори ще придобият смелост да публикуват творбите си.
Какво печели България като общество?
Две победи в тази област, само за 3 години, биха показали, че България не е „периферия“, а център на силни истории, които светът чува и признава. И тук говорим само за постиженията в областта на литературата. Към тях неизменно е редно да добавим тези в музиката, спорта и т.н.
След подобни успехи в държавите се увеличава финансирането за преводи и се развиват програми за международни партньорства. Освен това се впоследствие възникват много повече литературни фестивали и културни инициативи, на които България е домакин или пък гост.