Въпросът, който всички в културните среди си задават – какво реално ще се случи, ако България спечели International Booker Prize с „Остайница“ на Рене Карабаш. Това не е просто литературна награда. Това е глобален прожектор, който променя съдби, индустрии и цели държави.

Ето най‑важните ползиза авторката, страната ни и всички нас.

Международен престиж и всички научават за българската литература

International Booker Prize е едно от най-престижните отличия за преводна литература в света. Победа за България би означавало:

  • България влиза във фокуса на световните медии. (Отново!)
  • Това ще бъде втора българска победа след тази на Георги Господинов през 2023 г. 
  • Потвърждава се тенденцията за засилен интерес към литературата от нашия регион.

Спечелването на "Букър" би имал за България резултатите и ползите, които обикновено с епостигат с години културна дипломация и огромни бюджети. С тази награда обаче нещата биха се променили само за една нощ!  

Бум на преводите и интерес към български автори

„Остайница“ вече е преведена на над дузина езици и има още много, които в процес на подготовка. Победа в Booker почти гарантира:

  • нови преводи на още езици
  • интерес към други български автори
  • повече договори за български издателства

Няки специалисти го наричат ефектът „Господинов“. Това вече се случи в България, когато той получи престижната награда. Този път обаче всичко ще бъде повторено и затвърдено. Успехът на Господинов вече събуди интерес към българската литература. Победа на Карабаш ще го затвърди и умножи.

Реални пари и реален пазарен растеж

Наградата е 50 000 паунда, които се делят между автора и преводача. Това е културна индустрия, която генерира икономика. За разлика от "Евровизя", където победителят не получава парична награда, а само стъклената статуетка. По-важното oбачe са последващите ползи:

  • продажбите на книгата скачат многократно (както се случи с „Времеубежище“)
  • издателствата получават международни права и приход
  • България става по-интересна за литературни агенции и фестивали

Огромен тласък за филмовата адаптация

Ако Рене Карабаш спечели "Букър", романът най-вероятно ще бъде и екранизиран. Победа би означавала:

  • международни копродукции
  • интерес от големи фестивали
  • потенциал за стрийминг платформи
  • по-голям бюджет и по-широка публика

Това ще бъде шанс и за българското кино да влезе в световен разговор.

Какво ще спечели Рене Карабаш лично?

Карабаш вече е призната като поет, писател, актриса и драматург, носител на множество награди, включително за ролята си във филма „Безбог“ . Победата ще ѝ донесе:

  • покани от най-големите литературни фестивали
  • договори с международни издателства
  • възможност да издава следващи книги директно на английски
  • статут на глобален автор, не само регионален 
"Остайница" - културен посланик на България

„Остайница“ вече присъства в различни престижни селекции — включително в книжния клуб на Дуа Липа Service95. Победата на "Букър" би я превърнала в своеобразно лице на съвременната българска литература и на ключова фигура в международни културни разговори. Тепърва още много българи и не само ще прочетат романа. Възможно е той да се превърне в сериозно вдъхновение за ново поколение български автори. Това би било и пример, че всичко е възможност и сигурно повече автори ще придобият смелост да публикуват творбите си. 

Какво печели България като общество?

Две победи в тази област, само за 3 години, биха показали, че България не е „периферия“, а център на силни истории, които светът чува и признава. И тук говорим само за постиженията в областта на литературата. Към тях неизменно е редно да добавим тези в музиката, спорта и т.н. 

След подобни успехи в държавите се увеличава финансирането за преводи и се развиват програми за международни партньорства. Освен това се впоследствие възникват много повече литературни фестивали и културни инициативи, на които България е домакин или пък гост. 

