Връзката между Дара и Папи Ханс може и да не бе продължителна, но бе бурна и вълнуваща. Защото когато две ярки и харизматични личности се срещнат, интересът към историята им сякаш идва напълно естествено.

Двамата често провокираха любопитството на феновете със съвместни появи, чувство за хумор и видима химия – и бяха една от най-обсъжданите двойки на родната музикална сцена.

Днес отношенията между двамата изпълнители вече са в миналото. Те продължиха напред – с нови партньори и музикални проекти. Преди година DARA каза „да“ на мъжа до себе си, а Папи Ханс от няколко години е щастливо обвързан.

Но ценното е, че DARA и Папи Ханс успяха да запазят приятелски отношения. Нещо повече – явно е, че са съхранили и творческото си разбирателство и взаимна подкрепа, доказателство за което е именно реакцията на изпълнителя след историческата победа на „Евровизия 2026“.

Папи Ханс не остана безразличен към огромния успех на DARA и публикува емоционално послание, с което засвидетелства своето уважение.

Снимка: Instagram.com/iampapihans/

В профила си в Instagram той сподели снимка на изпълнителката, към която остави думите: "Всеки, който иска да постигне голям успех, трябва първо да се бори със себе си, после със сънародниците си, и накрая, ако има енергия, да пребори и всички останали. Браво, Дара.“

Самия Папи Ханс може да се похвали с нови начинания и успехи на в музикалната си кариера. Преди броени дни излезе новият му дългоочакван албум „Слънцето“. “Слънцето” изгря навсякъде. Във всички стрийминг платформи. Не губете светлината си“, написа певецът в социалните мрежи.

Пред музиканта предстоят и серия концерти, в подкрепа на албума.

Наскоро Папи Ханс се изненада и абитуриенти в столично училище - той се появи, за да поздрави лично завършващите ученици и да връчи част от годишните награди.

