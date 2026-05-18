Лилибет е едва на 4 години, но вече е готова да бъде личен стилист на майка си. И да ѝ помага в подготовката за важни обществени събития.

В социалните мрежи Меган Маркъл сподели изключително мил момент – тя стои пред огледалото в личния си гардероб, а Лилибет седи непосредствено на пода пред нея, помагайки ѝ с обувките. Момиченцето е облечено в червена пижамка, а светлите ѝ коси - вързани на конска опашка с панделка в същия цвят.

Меган озаглави момента с нежните думи: „Малката помощничка на мама.“

Снимка: instagram/meghan

Европейското приключение на Меган

В петък бе потвърдено, че херцогинята ще отпътува за Женева, Швейцария, на 17 май, където ще се присъедини към генералния директор на Световната здравна организация (СЗО) и семейства, засегнати от вредите в онлайн пространството.

Меган ще бъде в страната за откриването на мемориала The Lost Screen Memorial, непосредствено преди началото на 79-ата Световна здравна асамблея. Мемориалът е създаден от Archewell Philanthropies, благотворителната фондация, основана от Меган и съпруга ѝ принц Хари, в партньорство с The Parents' Network.

Забавленията на кралското семейство

Настоящото пътуване на Меган се случва дни, след като и семейството се наслади на поредно пътуване до Дисниленд, където отпразнува Деня на майката. Към тях се присъедини и майката на Меган – и всички заедно се впуснаха в приключения.

За Лилибет семейното пътешествие бе особено емоционално – тя се е срещнала отблизо със самата Пепеляшка. А по-късно се вози на част от атракционите в увеселителния парк.