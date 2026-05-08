Докато пролетта често ни вдъхновява за промяна във външния вид, топ стилисти предупреждават, че някои навици през този сезон могат сериозно да увредят косата още преди началото на лятото, което никак не е добре за предстоящия горещ сезон. Според бюти експертите именно пролетните месеци са решаващи за това дали косата ще остане здрава, блестяща и силна през горещите дни.

Прекалените промени могат да доведат до увреждане

С настъпването на по-топлото време много хора прибягват до драстични подстригвания, изрусяване или агресивни процедури. Според фризьори обаче именно това често отслабва косъма точно преди летния сезон, когато слънцето, солената вода и хлорът допълнително натоварват косата. Експертите препоръчват по-щадящи методи за промени и постепенно освежаване на визията вместо рязка трансформация.

Игнорирането на UV защитата е сред най-големите грешки

Много хора защитават кожата си от слънцето, но забравят, че UV лъчите увреждат и косата. Продължителното излагане на слънце може да причини сухота, накъсване и загуба на блясък. Особено уязвими са боядисаните коси. Специалистите съветват използване на продукти с UV защита, носене на шапки и редовно хидратиране на косата през топлите месеци.

Прекаленото използване на топлинни уреди изтощава косъма

Сешоарите, пресите и машите са сред основните причини за изсушаване и накъсване на косата. През пролетта и лятото косъмът така или иначе губи повече влага заради високите температури, а топлинната обработка само ускорява процеса. Фризьорите препоръчват ограничаване на топлинния стайлинг и използване на термозащитни продукти при всяко оформяне задължително.

Мократа коса е по-уязвима

Една от най-често срещаните грешки е агресивното подсушаване с кърпа или разресването на мокра коса. Според експерти именно тогава косъмът е най-чуплив и склонен към накъсване. Препоръчва се косата внимателно да се попива с мека кърпа и да се разресва с широк гребен, без силно дърпане.

Хидратацията е ключът към здрава коса за лятото

Специалистите подчертават, че подготовката за лятото започва още през пролетта. Подхранващите маски, хидратиращите масла и щадящите шампоани помагат косата да остане еластична и устойчива на външни фактори. Важно е също така да не се прекалява с честото миене, тъй като това може да отнеме естествените масла, които защитават косъма.

Малките навици правят голямата промяна

Топ стилистите напомнят, че красивата коса през лятото не зависи само от скъпи продукти, а най-вече от ежедневните навици. Редовното подстригване на краищата, защитата от слънце и умерената употреба на стилизиращи уреди могат значително да намалят риска от увреждане.