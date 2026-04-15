През последните месеци доминираха пикантните и максимално естествени нюанси на косата. Но с приближаването на топлото време модните инфлуенсъри пожелаха повече яркост и свежест - затова в трендовете се завърна ефектното боядисване, вдъхновено от цвета на шампанското.

Това е нюанс, който нито е студен като платиненото русо, нито откровено топъл – изглежда мек, луксозен и същевременно максимално естествен.

Това е champagne blonde - трендът, в който косата сякаш прелива в жълтеникави оттенъци, но без „изкуственост“ и излишен блясък. Той съчетава меки златисти и неутрални тонове, благодарение на което изглежда жив и не влиза в „конфликт“ с външността. Затова стои еднакво добре както на светла, така и на по-тъмна кожа.

Снимка: instagram/sorella.studio.official

Не просто цвят от палитрата

Важно е да се разбере, че това не е просто един цвят от палитрата - това по-скоро е техника и подход към боядисването. Иползват се едновременно с няколко нюанса, блгодарение на което се създава дълбочина и обем. На места има по-топли отблясъци, на други - неутрални или леко хладни. В резултат се получава ефект на сложен, многопластов цвят, който красиво се променя според светлината.

Постигането на такъв резултат самостоятелно, вкъщи е почти невъзможно. Тук е важна не само правилната база, но и правилното и точно разпределение на нюансите. Особено ако естественият ви цвят е тъмен. Затова стилистите съветват да не експериментирате у дома, а директно да отидете при проверен колорист.

Снимка: instagram/selinahairstyle_

Правилен подход и грижа

Подобно на всеки рус нюанс и този изисква внимание. За да се запази мекотата на тона и да се избегне пожълтяване, е нужно редовно освежаване на тонирането и използване на хидратиращи продукти. Маски, масла и щадяща грижа трябва да станат ваша базова рутина, иначе резултатът бързо ще загуби вида си. Особено ако често използвате термични уреди за оформяне.

Снимка: instagram/ms_friseure

Следвайки тези прости стъпки за грижа, ще получите точно онзи ефект, заради който този нюанс е толкова обичан. Той освежава лицето, прави чертите по-меки и като цяло създава усещане за добре поддържан външен вид. И, което е важно, не изглежда прекалено натрапчив или претрупан.

Така че, ако отдавна обмисляте промяна на нюанса, но не можете да изберете между топъл и студен рус цвят, champagne blonde може да бъде идеалният вариант. Не изисква радикални промени, лесно се адаптира към външността и в същото време изглежда актуално. А това означава, че има шанс това да не е просто сезонен, моментен тренд, а нов бюти хит, който ще остане за дълго.

Още за модните тенденции за прически и цвят на косите - вижте във видеото:

