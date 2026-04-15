През последните месеци доминираха пикантните и максимално естествени нюанси на косата. Но с приближаването на топлото време модните инфлуенсъри пожелаха повече яркост и свежест - затова в трендовете се завърна ефектното боядисване, вдъхновено от цвета на шампанското.
Това е нюанс, който нито е студен като платиненото русо, нито откровено топъл – изглежда мек, луксозен и същевременно максимално естествен.
Това е champagne blonde - трендът, в който косата сякаш прелива в жълтеникави оттенъци, но без „изкуственост“ и излишен блясък. Той съчетава меки златисти и неутрални тонове, благодарение на което изглежда жив и не влиза в „конфликт“ с външността. Затова стои еднакво добре както на светла, така и на по-тъмна кожа.
Не просто цвят от палитрата
Важно е да се разбере, че това не е просто един цвят от палитрата - това по-скоро е техника и подход към боядисването. Иползват се едновременно с няколко нюанса, блгодарение на което се създава дълбочина и обем. На места има по-топли отблясъци, на други - неутрални или леко хладни. В резултат се получава ефект на сложен, многопластов цвят, който красиво се променя според светлината.
Постигането на такъв резултат самостоятелно, вкъщи е почти невъзможно. Тук е важна не само правилната база, но и правилното и точно разпределение на нюансите. Особено ако естественият ви цвят е тъмен. Затова стилистите съветват да не експериментирате у дома, а директно да отидете при проверен колорист.
Правилен подход и грижа
Подобно на всеки рус нюанс и този изисква внимание. За да се запази мекотата на тона и да се избегне пожълтяване, е нужно редовно освежаване на тонирането и използване на хидратиращи продукти. Маски, масла и щадяща грижа трябва да станат ваша базова рутина, иначе резултатът бързо ще загуби вида си. Особено ако често използвате термични уреди за оформяне.
Следвайки тези прости стъпки за грижа, ще получите точно онзи ефект, заради който този нюанс е толкова обичан. Той освежава лицето, прави чертите по-меки и като цяло създава усещане за добре поддържан външен вид. И, което е важно, не изглежда прекалено натрапчив или претрупан.
Така че, ако отдавна обмисляте промяна на нюанса, но не можете да изберете между топъл и студен рус цвят, champagne blonde може да бъде идеалният вариант. Не изисква радикални промени, лесно се адаптира към външността и в същото време изглежда актуално. А това означава, че има шанс това да не е просто сезонен, моментен тренд, а нов бюти хит, който ще остане за дълго.
