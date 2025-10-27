Боядисването на косата е често срещана практика – с която подобряваме външния си вид и изразяваме своята индивидуалност. Затова важно е да сме наясно как продуктите за грижа за косата могат да повлияят на боядисаните ни кичури – и кои може да използваме, и към кои е по-добре никога да не посягаме.

Един от най-често задаваните въпроси, на който трудно се намира еднозначен отговор, е премахват ли наистина маслата боята?

Как действа боята

Молекулите на боята за коса проникват в косъма и се свързват с естествения пигмент на косата – меланин. Химическата реакция води до промяна на цвета. Видът и съставът на боята определят колко траен ще бъде резултатът.

Как действат маслата

Маслата действат като „смазка“ - покривайки косъма и създавайки защитен слой. Те подхранват и овлажняват косата, подобрявайки нейната текстура и намаляват накъсването.

Премахват ли маслата боята

Отговорът на този въпрос не е просто „да“ или „не“. Способността на маслата да премахнат боята зависи от няколко фактора:

Вид на маслото - натуралните като арганово, жожоба, макадамия не съдържат съставки, които директно могат да повлияят върху постигнатия чрез боята цвят. Те могат леко да изсветлят цвета с времето поради своите омекотяващи свойства, но нямат съществен „избелващ“ ефект. От другата страна са кокосовото, рициновото масло и зехтинът .

- натуралните като не съдържат съставки, които директно могат да повлияят върху постигнатия чрез боята цвят. Те могат леко да изсветлят цвета с времето поради своите омекотяващи свойства, но нямат съществен „избелващ“ ефект. От другата страна са и . Вид на боята - перманентните (трайни) бои са създадени така, че дълбоко да проникват в косъма и трайно да се свързват с неговата структура. Такива бои не могат да бъдат премахнати с масла или други домашни средства - а само професионално. Полупостоянните (амонячни) и временните бои са по-неустойчиви и маслата могат частично да им повлияят.

Време на престой

Колкото по-дълго маслото стои върху косата, толкова по-голяма е вероятността да взаимодейства с боята и да я изсветли в някаква степен.

Важно е да се отбележи и, че прекомерната употреба на масла може да направи косата тежка и мазна на вид. Колкото често могат да се използват зависи от типа на косата и вида на маслото. Като общо правило се препоръчва 1–2 пъти седмично.

Една добра комбинация

Маслата за имат редица ползи за боядисаната коса, въпреки евентуалния леко да изсветявващ ефект върху цвета.

Овлажнява и подхранва - възстановява влагата в боядисаната коса, която често става суха и чуплива след химическа обработка.

- възстановява влагата в боядисаната коса, която често става суха и чуплива след химическа обработка. Защитава от увреждане - създаденият защитен слой предпазва от вредни външни фактори като UV лъчи и топлина от стилизиращи уреди.

- създаденият защитен слой предпазва от вредни външни фактори като UV лъчи и топлина от стилизиращи уреди. Добавя блясък – маслата придава на здрав и сияен вид.

Във видеото вижте няколко съвета от гръцкия топ коафьор Лефтерис Кикерис:



