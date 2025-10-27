Боядисването на косата е често срещана практика – с която подобряваме външния си вид и изразяваме своята индивидуалност. Затова важно е да сме наясно как продуктите за грижа за косата могат да повлияят на боядисаните ни кичури – и кои може да използваме, и към кои е по-добре никога да не посягаме.
Един от най-често задаваните въпроси, на който трудно се намира еднозначен отговор, е премахват ли наистина маслата боята?
Как действа боята
Молекулите на боята за коса проникват в косъма и се свързват с естествения пигмент на косата – меланин. Химическата реакция води до промяна на цвета. Видът и съставът на боята определят колко траен ще бъде резултатът.
Как действат маслата
Маслата действат като „смазка“ - покривайки косъма и създавайки защитен слой. Те подхранват и овлажняват косата, подобрявайки нейната текстура и намаляват накъсването.
Премахват ли маслата боята
Отговорът на този въпрос не е просто „да“ или „не“. Способността на маслата да премахнат боята зависи от няколко фактора:
- Вид на маслото - натуралните като арганово, жожоба, макадамия не съдържат съставки, които директно могат да повлияят върху постигнатия чрез боята цвят. Те могат леко да изсветлят цвета с времето поради своите омекотяващи свойства, но нямат съществен „избелващ“ ефект. От другата страна са кокосовото, рициновото масло и зехтинът.
- Вид на боята - перманентните (трайни) бои са създадени така, че дълбоко да проникват в косъма и трайно да се свързват с неговата структура. Такива бои не могат да бъдат премахнати с масла или други домашни средства - а само професионално. Полупостоянните (амонячни) и временните бои са по-неустойчиви и маслата могат частично да им повлияят.
Време на престой
Колкото по-дълго маслото стои върху косата, толкова по-голяма е вероятността да взаимодейства с боята и да я изсветли в някаква степен.
Важно е да се отбележи и, че прекомерната употреба на масла може да направи косата тежка и мазна на вид. Колкото често могат да се използват зависи от типа на косата и вида на маслото. Като общо правило се препоръчва 1–2 пъти седмично.
Една добра комбинация
Маслата за имат редица ползи за боядисаната коса, въпреки евентуалния леко да изсветявващ ефект върху цвета.
- Овлажнява и подхранва - възстановява влагата в боядисаната коса, която често става суха и чуплива след химическа обработка.
- Защитава от увреждане - създаденият защитен слой предпазва от вредни външни фактори като UV лъчи и топлина от стилизиращи уреди.
- Добавя блясък – маслата придава на здрав и сияен вид.
Във видеото вижте няколко съвета от гръцкия топ коафьор Лефтерис Кикерис:
