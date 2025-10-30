Свалянето на черна боя е едно от най-трудните предизвикателства за косата. Химическите процедури често я изтощават, правят я суха и чуплива. Ако търсите по-щадящи методи, някои домашни съставки могат да помогнат да изсветлите цвета постепенно и безопасно.

Топъл зехтин с мед

Зехтинът и медът действат като натурален балсам и помагат за лекото изсветляване на тъмния пигмент.

Загрейте две супени лъжици зехтин и добавете една чаена лъжичка мед.

Масажирайте в косата, покрийте с кърпа и оставете за около час.

Измийте с шампоан, след което нанесете балсам.

Поради своите терапевтични свойства, медът се използва в изплаквания и балсами за коса от векове. Днес той все още е популярен натурален ингредиент в много видове продукти за грижа за косата.

Но какви са ползите от използването на мед върху косата? Според изследвания и експерти в областта, медът може да бъде полезен в маска за коса по следните причини:

Овлажнява сухата коса и скалпа.

Намалява накъсването на косата.

Възстановява блясъка.

Подобрява състоянието на естествената коса.

Намалява frizz-а.

Омекотява косата.

Освен това, медът действа добре като свързващо вещество. Това означава, че той е добра основа за маска за коса, ако искате да включите и други съставки.

Сода бикарбонат и шампоан за дълбоко почистване

Содата има леко изсветляващо действие и помага за отстраняване на боята от повърхността на косъма.

Смесете една чаена лъжичка сода бикарбонат с една супена лъжица шампоан за мазна коса.

Масажирайте внимателно няколко минути и изплакнете. Използвайте метода не повече от веднъж седмично.

Задължително нанесете хидратираща маска след това.

Изплакване с ябълков оцет

Ябълковият оцет неутрализира остатъчните пигменти и възстановява естествения блясък.

Смесете една част оцет с три части вода и използвайте като финално изплакване след шампоана.

Оставете за пет минути и изплакнете отново с хладка вода.

Специалисти и козметични блогъри казват, че ябълковият оцет може да балансира pH на скалпа.

Снимка: iStock

Кокосово масло през нощта

Кокосовото масло не премахва директно боята, но помага за по-бързото ѝ избледняване и заздравява косъма.

Нанесете върху суха коса преди лягане, увийте с кърпа и измийте сутринта.

Повтаряйте няколко пъти седмично.

Проучвания показват, че това е безопасен метод при подходящо приложение - например: подходящ тип коса — суха, увредена, не прекаляване с количество и задължително измиване на сутринта.

Снимка: iStock

Маска с хума

Хумата извлича токсини и пигменти, като същевременно почиства скалпа и това я прави уникално полезна за косата.

Смесете две супени лъжици бяла или зелена хума с една супена лъжица зехтин и малко лимонов сок.

Нанесете и оставете да подейства 20 минути, след което изплакнете добре.

Снимка: iStock

И за финал - топла кърпа след домашна маска

Топлината помага на активните съставки да проникнат по-дълбоко в косъма. След като нанесете някоя от горните смеси, увийте косата с топла, влажна кърпа за около 15 минути.

Консултирайте се със специалист фризьор преди да преминете към процедура за изсветляване, за да получите възможно най-точната оценка на състоянието на вашата коса.

