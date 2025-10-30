Свалянето на черна боя е едно от най-трудните предизвикателства за косата. Химическите процедури често я изтощават, правят я суха и чуплива. Ако търсите по-щадящи методи, някои домашни съставки могат да помогнат да изсветлите цвета постепенно и безопасно.
Топъл зехтин с мед
Зехтинът и медът действат като натурален балсам и помагат за лекото изсветляване на тъмния пигмент.
- Загрейте две супени лъжици зехтин и добавете една чаена лъжичка мед.
- Масажирайте в косата, покрийте с кърпа и оставете за около час.
- Измийте с шампоан, след което нанесете балсам.
Поради своите терапевтични свойства, медът се използва в изплаквания и балсами за коса от векове. Днес той все още е популярен натурален ингредиент в много видове продукти за грижа за косата.
Но какви са ползите от използването на мед върху косата? Според изследвания и експерти в областта, медът може да бъде полезен в маска за коса по следните причини:
- Овлажнява сухата коса и скалпа.
- Намалява накъсването на косата.
- Възстановява блясъка.
- Подобрява състоянието на естествената коса.
- Намалява frizz-а.
- Омекотява косата.
- Освен това, медът действа добре като свързващо вещество. Това означава, че той е добра основа за маска за коса, ако искате да включите и други съставки.
Сода бикарбонат и шампоан за дълбоко почистване
Содата има леко изсветляващо действие и помага за отстраняване на боята от повърхността на косъма.
- Смесете една чаена лъжичка сода бикарбонат с една супена лъжица шампоан за мазна коса.
- Масажирайте внимателно няколко минути и изплакнете. Използвайте метода не повече от веднъж седмично.
- Задължително нанесете хидратираща маска след това.
Изплакване с ябълков оцет
Ябълковият оцет неутрализира остатъчните пигменти и възстановява естествения блясък.
- Смесете една част оцет с три части вода и използвайте като финално изплакване след шампоана.
- Оставете за пет минути и изплакнете отново с хладка вода.
- Специалисти и козметични блогъри казват, че ябълковият оцет може да балансира pH на скалпа.
Кокосово масло през нощта
Кокосовото масло не премахва директно боята, но помага за по-бързото ѝ избледняване и заздравява косъма.
- Нанесете върху суха коса преди лягане, увийте с кърпа и измийте сутринта.
- Повтаряйте няколко пъти седмично.
Проучвания показват, че това е безопасен метод при подходящо приложение - например: подходящ тип коса — суха, увредена, не прекаляване с количество и задължително измиване на сутринта.
Маска с хума
Хумата извлича токсини и пигменти, като същевременно почиства скалпа и това я прави уникално полезна за косата.
- Смесете две супени лъжици бяла или зелена хума с една супена лъжица зехтин и малко лимонов сок.
- Нанесете и оставете да подейства 20 минути, след което изплакнете добре.
И за финал - топла кърпа след домашна маска
Топлината помага на активните съставки да проникнат по-дълбоко в косъма. След като нанесете някоя от горните смеси, увийте косата с топла, влажна кърпа за около 15 минути.
Консултирайте се със специалист фризьор преди да преминете към процедура за изсветляване, за да получите възможно най-точната оценка на състоянието на вашата коса.
