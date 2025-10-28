Изрусяването е една от най-агресивните процедури за косата. Химичните вещества, използвани при изсветляването, разрушават структурата на косъма, правейки го сух, чуплив и без блясък. Въпреки това, с правилна грижа и редовно подхранване, косата може да възвърне своята еластичност и здрав вид. Ето три доказано ефективни домашни маски, които ще помогнат за възстановяване на изтощената руса коса.
Маска с авокадо и зехтин за дълбоко подхранване
Подходяща за: суха, безжизнена коса
Необходими съставки:
- 1 добре узряло авокадо
- 2 супени лъжици зехтин
- 1 супена лъжица мед
Начин на приготвяне:
Намачкайте авокадото до гладка паста и добавете зехтина и меда. Разбъркайте добре, докато сместа стане хомогенна. Нанесете по дължината на косата, като избягвате корените. Оставете да подейства около 30–40 минути, след което измийте с мек шампоан и хладка вода.
Резултат: косата става мека, гладка и по-малко чуплива още след първите приложения.
Маска с яйце и кокосово масло за възстановяване на структурата
Подходяща за: коса, загубила еластичност и плътност
Необходими съставки:
- 1 яйце
- 2 супени лъжици кокосово масло
- 1 чаена лъжичка ябълков оцет (по желание, за блясък)
Начин на приготвяне:
Разбийте яйцето и добавете кокосовото масло, разтопено предварително на водна баня. По желание сложете и оцета. Разпределете равномерно по косата и оставете за около 20–25 минути. Изплакнете с хладка вода, никога гореща, за да не се пресече яйцето.
Резултат: косъмът се заздравява, косата изглежда по-гъста и по-блестяща.
Маска с банан и кисело мляко за хидратация и мекота
Подходяща за: изтощена и дехидратирана коса
Необходими съставки:
- 1 добре узрял банан
- 3 супени лъжици натурално кисело мляко
- 1 чаена лъжичка бадемово масло
Начин на приготвяне:
Пасирайте банана и смесете с киселото мляко и бадемовото масло. Нанесете върху влажна коса и покрийте с шапка за баня. Оставете маската да действа 30–40 минути, след което измийте с мек шампоан.
Резултат: косата става копринено гладка, лесна за разресване и хидратирана в дълбочина.
Съвети за поддържане на здрава руса коса
- Използвайте безсулфатни шампоани, предназначени за изрусена коса.
- Избягвайте често топлинно оформяне с преса, маша или сешоар.
- Подстригвайте връхчетата на всеки шест до осем седмици.
- Правете подхранваща маска поне веднъж седмично.
