Когато става въпрос за зряла кожа, нанасянето на грим може да бъде истинско предизвикателство. Продуктите се задържат върху сухите участъци от кожата, утаяват се във фините линии и подчертават грешни части от лицето. Това често се случва, ако нанасяме грима по същия начин, както сме го правили и в по-млада възраст.

И макар да няма универсално правило за грим за зряла кожа, няколко прости стъпки и корекции могат да направят голяма разлика във външния ни вид.

Правилото „по-малко е повече“

Кожата около очите е най-чувствителна и податлива на фини линии - и все пак не бива да се страхуваме да експериментирате с грима. Достатъчно е да изберем неутрални нюанси сенки – и да започнем да нанасяме светъл цвят върху целия клепач, след което малко по-тъмен нюанс от същата палитра в краищата на клепача.

Експертите препоръчват да се избягват блестящи сенки, тъй като те могат да подчертаят текстурата на кожата.

Кафяв молив вместо черен

Черният молив може да направи така, че очите ни да изглеждат по-малки. Но това не е причина да се откажем от него – достатъчно е просто да го заменим с кафяв. Той осигурява същата дефиниция като черния, но изглежда много по-нежен. Нужно е да изберем продукт с гладка, кремообразна текстура, която няма да дърпа кожата.

Подходящ овлажнител

Богатите кремообразни овлажнители са чудесни за зряла кожа – но когато решим да носим грим, по-добре е да заложим на лек гел-крем, със съдържание на витамин C, хиалуронова киселина и ретинол. При някои типове кожа тежките кремове могат да затруднят нанасянето на фон дьо тен и да попречат на абсорбацията му.

Фон дьо тенът – лек и хидратиращ

Тъй като кожата става по-суха с възрастта, най-добрите фон дьо тени за зряла кожа са тези с леки формули, които не се утаяват в бръчките.

Можете да опитаме и продукти-хибрид между грим и грижа за кожата, които съдържат както фон дьо тен, така и серум за лице. Полезно е да имат в състава си хиалуронова киселина, която овлажнява кожата и я изглажда с времето.

При избора на фон дьо тен за зряла кожа е важно да се обърне внимание на два фактора: завършека на продукта и съставките. За зряла кожа е по-добър естествен или сатенен завършек, тъй като не изсушава кожата и не подчертава фините линии. Формулата с овлажняващи съставки като витамин B3 (ниацинамид), глицерол и хиалуронова киселина помага за хидратиране на сухата кожа.

Да не забравяме ружа

Това е продукт, който много жени избягват, но всъщност е един от най-добрите за зряла кожа. Той веднага добавя обем и свежест на лицето.

Може да опитаме кремообразни или течни продукти, които са щадящи за сухата кожа и е по-малко вероятно да подчертаят бръчките.

