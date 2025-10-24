Макар да няма универсални и категорични правила в грима, на по-зрелите жени често се препоръчва да се сбогуват с някои козметични продукти - например блестящите сенки, които подчертават текстурата на кожата. Очната линия обаче, този класически грим, в никакъв случай не трябва да бъде „пенсиониран“.

Професионалните гримьори дори са убедени, че тя всъщност става още по-важна с напредването на възрастта – тъй като миглите изтъняват и именно очната линия в основата им помага да се възвърне изгубения младежки обем.

Все пак не всички видове очни линии - или техники на нанасяне, са еднакво подходящи за зрелия поглед. Важно е жените след определена възраст да заменят плътните черни течни очни линии с по-меки моливи с кремообразна текстура (сухите моливи могат да "дърпат“ кожата). Както и да фокусират нанасянето в основата на миглите, вместо да създават твърд контур.

От Vogue представят няколко формули за перфектната „котешка“ визия и над 50 г. Те работят чудесно за чувствителни, сълзящи или „паднали“ клепачи - като мигновен лифтинг за очите.

Victoria Beckham Satin Kajal Liner

Определена е като „просто най-добра“ по всички показатели. Кремообразната ѝ текстура осигурява лесно нанасяне, а вградената гъбичка позволява да омекотим линията и да я превърнем в деликатна сянка. Формулата се предлага в 20 нюанса — като за жените над 50 най-подходящи са Cocoa, Bordeaux, Olive или Ash.

Основни съставки са екстракт от лайка, пантенол, витамин E, минерална силициева перла. И е водоустойчива.

Снимка: instagram/victoriabeckhambeauty

Laura Mercier Caviar Tightline Eyeliner

Перфектна за постигане на естествен, ненатрапчив вид – за ефекта „грим без грим“. Особено подходяща е за зрели очи, тъй като има ултра-кремообразна текстура, която щади изтънялата кожа.

Основната съставка е хиалуронова киселина, нюансите са 7 и е водоустойчива.

Clinique Quickliner For Eyes Eyeliner Pencil

Най-добрата очна линия за чувствителни очи – и за ежедневна употреба. Консистенцията ѝ е гладка, нежна, кремообразна. И остава непокътната през целия ден. Формулата, подобно на повечето продукти на марката, е тествана от офталмолози и е подходяща дори за хора, носещи контактни лещи.

Основни съставки - витамин Е, 11 нюанса. Не е водоустойчива.

Снимка: instagram/clinique

Laura Geller Kajal Longwear Kohl Eyeliner

Най-добра за често сълзящи очи. Обогатена е с витамин E за максимално гладко нанасяне, без и да опъва кожата около очите. Богато пигментирана и дълготрайна, формулата съдържа и кофеин, който помага за намаляване на подпухналостта и зачервяването около очите.

Основните съставки са витамин E, кофеин. Нюансите 16 и не е водоустойчива.

Soshe Beauty Waterproof Precision Eyeliner

Най-подходяща за набръчкани клепачи – заради изключително финия и прецизен връх, който позволява максимално точно нанасяне.

Ключовите съставки са филмообразуващи агенти (trimethylsiloxysilicate) и восък от канделила. Има 4 нюанса и е водоустойчива.

Какво точно представлява тенденцията "грим без грим", гледайте във видеото:



Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK