През есента е време да се насладим на по-плътни и покривни текстури, както и на по-наситени цветове в грима. Докато през лятото залагаме повече на прасковено-розови нюанси и блясък, през есенния сезон това коренно се променя – кожата ни изглежда също толкова озарена, но със сатенен финиш и дълбоки тонове. Ето как стъпка по стъпка да направиш перфектния есенен макиаж в цвят бордо.

Стъпка 1: Почисти лицето и нанеси хидратиращ крем. Добави праймър за по-дълготрайна основа.

Стъпка 2: През есента замени BB крема и леките текстури, които си използвала през лятото, със средно покривен фон дьо тен, който ще помогне за изравняване на тена. Нанеси с четка или гъбичка, а с помощта на коректор – заличи тъмните кръгове и несъвършенствата.

Стъпка 3: Идва ред на ружа и бронзанта. Замени летните розово-прасковени нюанси на ружа с такива в цвят смокиня или тиква – те са по-тъмни и ще подчертаят още по-добре чертите на лицето. За постигане на повече дълбочина, сложи бронзант на скулите.

Стъпка 4: Сенки в бронзово, медно или в случая бордо биха били чудесен избор за по-студените дни. Следвай правилото за нанасяне на по-светъл нюанс върху клепачите и по-тъмен в сгъвките. Ако искаш да постигнеш ефект smokey eye, използвай кафяв молив, а не черен.

Стъпка 5: Подчертай веждите с подходящ цвят молив, който е съобразен с цвета на косата и с цялостния грим.

Стъпка 6: Завърши визията с молив за устни и червило в дълбок и изразителен цвят като бордото.

Вижте във видеото как да си направите красив макиаж в есенни цветове:

