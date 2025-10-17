Джулия Фокс се превърна в звездата на благотворителната гала вечер Liberatum Cultural Honour в Лондон. С провокативната си, почти сюрреалистична визия, актрисата и модел предложи уникален поглед върху това какво означава „да се облечеш“ различно.

За събитието, Джулия бе избрала да носи бледорозов конусовиден сатенен сутиен, силно напомнящ култовия корсет на Мадона от турнето ѝ "Русата амбиция" през 1990 г., дело на Жан-Пол Готие.

Визията бе допълнена от нестандартна пола на фини райета и дълъг шлейф.

Снимка: Getty Images

Комбинацията разкри голяма част от перфектно поддържаната фигура на Фокс и остави малко на въображението.

Снимка: Getty Images

Облеклото, което е част от есенната колекция на дизайнера Робърт Ун, беше допълнено от широкопола шапка - която актрисата бе наклонила небрежно на една страна, за да се вижда яркият грим.

Снимка: Getty Images

За сметка на разголения аутфит, чантата, която Джулия носеше, изглеждаше напълно „облечена“ - с формата си на мини сако. Както самият дизайнер Ун обясни пред Vogue: „Защо да не облечем и чантата?“

Фокс е известна с авангардния си стил и приветства странните и провокативни визии. Някои от тях са по-практични, докато най-екстремните ѝ облекла едва ли могат да бъдат наречени „дрехи“.

Наскоро актрисата сподели пред списание Sunday Times Style за своето отношение към модата: „Много хора ме критикуват и ми казват да се успокоя и да се държа нормално, но аз се чувствам комфортно в дрехите си, такива каквито са“.

В крайна сметка облеклото може да бъде цяло изкуство. И Фокс продължава да бъде достойна муза на това изкуство.

