Всяка поява на Амал Клуни на червения килим се превръща в събитие – тя улавя фокуса на общественото внимание с безпогрешния си стил и завладява с изтънчената си елегантност.

Не по-различна бе и скорошната ѝ представяне в Лондон по повод премиерата на „Джей Кели“ – последният филм с участието на съпруга ѝ Джордж Клуни. За специалния случай Амал бе избрала ослепителен тоалет на дизайнерската марка Tamara Ralph.

Елегантната рокля без презрамки бе изцяло покрита с блестящи розови пайети. Скулптурната кройка включваше прилепнала горна част, която плавно преминава в пищни пластове текстурирани ресни, докосващи пода. Красивата рокля Амал подходящо бе комбинирала с пухкаво наметало. А визията бе завършена с диамантени обеци и обувки на висок ток с отворени пръсти.

Косата, оформена в меки, свободно спускащи се по тялото вълни, подчертаваше цялостния външен вид.

Снимка: Getty Images

Появата на двойката е поредната спирка в световното им промо турне за филма на Клуни, в който той си партнира с Адам Сандлър, Лора Дърн и Райли Кеоу. По-рано тази есен Амал го придружи на премиерите в Ню Йорк и Венеция, където избра съответно минирокля с флорален мотив на Oscar de la Renta и винтидж рокля на Jean-Louis Scherrer.

Снимка: Getty Images

Извън последните си публични появи двойката предпочита спокоен живот с децата си - близнаците Ела и Александър, прекарвайки време в домовете си из Европа.

Както Амал сподели пред списание Glamour през юли: „Имам партньор в живота, който ме подкрепя във всичко, което правя. Това ме кара да се чувствам невероятно щастлива – както и че мога да споделям всеки ден с него. И не приемам нищо от това, което имам за даденост. Ценя смеха и радостта, които изпитвам просто от това да съм с Джордж и децата.“

